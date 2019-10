Iglesia pide abrir "bien los ojos y oídos" en la campaña electoral

El obispo auxiliar de Santa Cruz, Braulio Sáez, habló de las elecciones del 29-M en la homilía de este domingo y pidió a los hombres y mujeres del país no creer todo lo que muestran las campañas electorales que acaban de comenzar



Moseñor Sáez, durante la misa celebrada en la catedral de Santa Cruz, advirtió a los feligreses que deben estar atentos ante esta situación y abrir "bien los ojos y oídos" para poder interpretar lo que realmente quiere decir los partidos políticos.



"Somos creyentes y no podemos vivir de cualquier manera ni aceptar ingenuamente todo lo que nos propone esta sociedad consumista y mercantilista, no podemos aceptar todo lo que se nos está diciendo ya en las campañas electorales que acaban de comenzar, hay que abrir los ojos y los oídos, para saber interpretar lo que vamos a oír y ver en los canales de televisión, de la radio, la propaganda callejera, no nos dejemos engañar queridos hermanos", dijo el Monseñor Sáez García.



Señaló que el pueblo de Israel fue uno de los primeros que supo reconocer la presencia de Dios en el paso de los acontecimientos que iban realizando, una sabiduría que se manifiesta también a través de la iglesia que orienta, conduce la conciencia y que desde los valores morales y éticos explica cómo se tiene que vivir hoy en este mundo real.



Al final de su sermón, el obispo auxiliar dijo que para iniciar este nuevo año deben introducirse en ese misterio de amo y en los de la transparencia y la verdad "que constituyen la palabra de Dios que nos ilumina para vivir el amor, la fe y la esperanza".