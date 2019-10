Perú dice tener pruebas de espionaje chileno

Perú aseguró que tiene las pruebas de que fue espiado por Chile, por lo que espera las "satisfacciones del caso", dijo el lunes el presidente peruano, Ollanta Humala, y aseguró que "esto no se va a quedar así".



"¿Qué esperamos? Porque tenemos las pruebas, hemos comprobado que se ha producido el acto, que se den las satisfacciones del caso", dijo el gobernante en una conferencia con la prensa extranjera en Palacio de Gobierno.



"Esperamos que haya una respuesta oficial del Gobierno de Chile, porque no dar respuesta, es una respuesta", sostuvo el gobernante peruano. "Tenemos las pruebas y tenemos identificadas a las personas que participaron (...) esto no se queda así nomas", agregó, sin entregar más detalles de a quiénes se estaba refiriendo.



Humala recordó que el 20 de febrero Perú llamó a su embajador en consulta y envió una nota de protesta a Chile, tras denunciarse que tres miembros de la Marina de Guerra peruana fueron pagados para espiar para Chile entre 2005 y 2012. Los tres militares se mantienen presos en Perú.



"Es un tema sensible y delicado y hay cosas que no puedo revelar", precisó el mandatario.



Chile negó el hecho, mantuvo en Santiago a su embajador en Lima y anunció que respondería la nota de protesta en los próximos días, "con serenidad".



La denuncia tiene un antecedente: en noviembre de 2009 Perú denunció que un agente de su Fuerza Aérea era pagado para espiar en favor de Chile, en momentos en que ambos países mantenían un diferendo marítimo que fue resuelto en enero de 2014 por la Corte internacional de Justicia de La Haya. Chile negó el hecho en ese momento.



Pese a los recientes acontecimientos, Humala destacó que las relaciones comerciales entre Perú y Chile atraviesan por un buen momento y que pusieron fin a un conflicto limítrofe marítimo amparados en la legislación internacional.



Chile tiene invertidos en Perú 14.000 millones de dólares, en tanto que los capitales peruanos en tierras chilenas suman 8.000 millones de dólares, según cifras oficiales de 2014.