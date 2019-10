Firma china acuerda saldar deudas a sus obreros

Desde la empresa China Camc Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch a través de su representante legal, expresó que llegó a un acuerdo para cancelar los salarios y beneficios sociales a sus trabajadores que se ocupan de la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo tramo I.



De acuerdo con datos de la inspectoría del Trabajo, la firma china tiene hasta el 8 de noviembre para cumplir con sus obligaciones con los obreros, caso contrario se aplicarán medidas precautorias contra sus ejecutivos y se aplicarán las sanciones por norma.



“Se tiene suscrito un acuerdo con los trabajadores, en coordinación con el Ministerio de Trabajo; en este sentido se está procediendo al pago de todas sus obligaciones sociales, en estricto apego a las normas legales que rigen la materia”, señala un comunicado de Camc Engineering.



Desmienten arraigo de ejecutivos



El director de la Jefatura Regional del Trabajo de Montero, Erman Arana, decretó el arraigo de los ejecutivos de la empresa china por incumplimiento de pagos; sin embargo, desde Camc Engineering desmintieron esta versión.



“La noticia sorprendió de sobremanera a los altos ejecutivos de esta empresa, quienes al haber suscrito con anterioridad el acuerdo con sus trabajadores, manifiestan que este hecho no es más que una especulación que intenta afectar su imagen”, añade el comunicado.



Firma del contrato con el Estado



El 19 de septiembre de 2013, en un acto realizado en Montero, el presidente Evo Morales abrió la ruta para la construcción de la línea férrea Montero-Bulo Bulo, con el objetivo de transportar la urea y amoniaco de la planta que actualmente se construye en el trópico cochabambino.



Ese día se procedió a la firma de contratos con las empresas China CAMC que para construir el tramo I Montero-Santa Rosa y río Yapacaní de 94 kilómetros y China Railway para ejecutar el tramo II río Yapacaní-Bulo Bulo de 56 kilómetros y la española Yapilo (Puentes S.L.U) que tiene a su cargo el tramo III que involucra la construcción de tres puentes mayores y 20 menores.