Ferreira: "Lo que alegó Chile nos deja tranquilos"

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, desde La Haya le dijo a EL DEBER que los bolivianos deben esperar con optimismo la fase de presentación de alegatos orales que presentará mañana Bolivia ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) de La Haya.



Este martes, la delegación política de Bolivia se reunió con los asesores jurídicos europeos que acompañan a nuestro país en la demanda marítima que instaló el Gobierno contra Chile en La Haya y afinó los argumentos que presentarán para sustentar la causa boliviana.



“Los bolivianos deben esperar esta fase con optimismo, lo que ayer alegó Chile nos deja muy tranquilos, no es nada nuevo, nada que no se haya dicho, y la exposición de nuestros abogados y nuestro agente va a ser bastante clara y coherente con la línea que ha adoptado nuestro país”, indicó Ferrerira.



Los argumentos de Chile



Ayer Chile presentó sus argumentos para impugnar la competencia de La Haya en la demanda marítima. Se le preguntó al ministro Ferreira si la exposición boliviana que realizará mañana en la CIJ será modificada; sin embargo, la autoridad evitó responder al tema, aludiendo que este asunto no será explicado a la prensa.



“No podemos dar detalles, no estamos autorizados, solo podemos manifestar que estamos confiados, tranquilos y seguros en que nuestra demanda está amparada en el derecho internacional, en la justicia y en la vocación pacifista de nuestro país en resolver en estos estrados una demanda de nuestro país”, añadió.



Bolivia presentará sus alegatos orales



Mañana, durante tres horas que durará la sesión, entre las 4:00 y 7:00 de la mañana, hora nacional, Bolivia presentará la ponencia ante los tribunos de la CIJ. La presentación será encabezada por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé, y luego será seguida por la alocución del primer abogado del equipo jurídico, Remiro Brotóns.

