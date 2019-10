Evo niega crisis y asegura pago de bonos en Bolivia

El presidente Evo Morales inició en Sucre, capital del Estado, el pago del bono "Juancito Pinto", que en esta gestión llega a 2.228.907 estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas públicas de todo el territorio nacional.



La autoridad aseguró la continuidad del incentivo y lamentó que "por la rebaja del petróleo, algunos opositores creen que hay crisis económica, pero no es así, hay crecimiento económico y eso es fruto de la nacionalización".



La máxima autoridad manifestó que el "bono Juancito Pinto está garantizado no con plata externa, ni de las reservas internacionales, sino con nuestra plata. La renta dignidad está garantizado. El pago del doble aguinaldo para nuestros maestros está garantizado, la renta dignidad también está garantizada".



Los datos señalan que el bono a estudiantes de escuelas fiscales y de convenio llega a 1.202.807 en el nivel primario, 1.017.059 en secundaria y 8.970 en el área "especial y alternativa". En total son 445.781.400 bolivianos los destinados al pago.



Morales resaltó que muchas empresas estatales, entre ellas el TAM con cinco millones de bolivianos, el Teleférico con cuatro millones, BoA con siete millones, Ende entrega 20 millones, Entel 25 millones y YPFB, la que más otorga, con 393 millones.



El presidente reconoció que el menos indicado para aconsejar a los jóvenes sobre el consumo del alcohol, pero los instó a "querer ser algo en la vida", divirtiéndose con el deporte y descartando por completo el consumo de drogas, "que tanto daño hace".



Mientras que el ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo que "seguramente algunos se comprarán zapatos, otros ropa, algunos libros, otros material escolar, pero lo más importante es que los papás tienen que acompañar esa decisión, pero no tienen que quitarles para otras cosas", señaló la autoridad.