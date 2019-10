El himno nacional tiene ahora sonidos bolivianos

La versión del Himno Nacional del proyecto Sonidos Bolivianos es muy emotiva y está interpretada con instrumentos originarios.



Ayer, en el cine del CBA, fue estrenado el videoclip de esta adaptación que tiene como escenario el Salar de Uyuni y que servirá como herramienta para exponer nuestra cultura y recaudar fondos para que los jóvenes bolivianos estudien música en las principales instituciones del mundo.



En la producción aparecen los talentos bolivianos Hernando Jiménez (zampoña), Ana Lucía Dalence (bombo oriental), Isabel Guzmán (voz) y el reconocido charanguista, Eddy Navia. Además de cuatro estudiantes del Berklee College of Music: Estaban Roa (percusionista), Alan Price (violinista), Mona Seyed Bolorforosh (pianista y violinista) y el cantante cruceño Luis Gamarra, líder de esta iniciativa.



Gamarra aseguró en la ocasión que se trata de un sueño cumplido y que la realización del videoclip tomó dos años de trabajo. “Talento tenemos de sobra, lo que nos faltan son oportunidades. Ahí está la clave. Espero que esta versión de nuestro himno llegue a los corazones de los bolivianos”, dijo el artista y ofreció un consejo a los jóvenes: “Sigan sus sueños, luchen por sus pasiones. No vale la pena trabajar por algo que no nos gusta”.



Oportunidades

Más de 25 personas participaron de la grabación del audiovisual bajo la dirección de Esteban Barriga y la producción de Gerardo Guerra. El videoclip está disponible en el sitio web de Sonidos Bolivianos y en el canal de YouTube de Berklee College of Music.



Sonidos Bolivianos es una organización sin fines de lucro, que se creó en 2013 y que está legalmente establecida en EEUU. Tiene como objetivo brindar oportunidades para los jóvenes bolivianos en el exterior. Con su apoyo 120 noveles músicos audicionaron para obtener becas en ‘Berklee’