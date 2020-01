Soria: “Hoyos tuvo cero planificación”

En la Copa América. Habíamos clasificado después del partido entre México y Ecuador. Nosotros hicimos una charla técnica en dos grupos, si sucedía una cosa jugábamos con uno y si pasaba otra cosa, lo hacíamos con el otro. Jugamos contra Perú con el equipo que creía más correcto.

Preparación. Ahora no tenemos tiempo de trabajo, antes del partido por eliminatorias tendremos tres o cinco días antes. Lo que vamos a hacer es algo similar, no en la forma de juego, lo que vamos a hacer es separar futbolista para cada partido. Tenemos que aprovechar al máximo cada partido y ver qué necesitamos dependiendo del rival. Hay que considerar que van a pasar cinco meses del último partido. Veremos qué jugadores están a su plenitud.

Su idea de juego. A mí no me interesa mucho los sistemas tácticos. Las formas de juego de mis equipos son las mismas. No dirigimos equipos que sean muy contundentes a pesar de que creamos muchas cantidades de goles. Nosotros escogemos según los futbolistas que tengamos a manos, ante Nicaragua vamos a elegir lo que tengamos a mano. Vamos a llevar futbolistas que tenga la mayor cantidad de aciertos posibles para que crezcan.

Los citados. Voy a intentar hacer eso. Si habría muchos jugadores para ser convocados estaría satisfecho y feliz, pero no lo hay. En el país hay futbolistas para emplearse en la selección. Kevin Farell, José Sagredo, José Vaca. En Guabirá están Jefferson Ibáñez y Mauricio Chajtur. Lovera es un buen jugador, pero todavía no está al nivel de la selección.

Primer Bloque:

Segundo Bloque:

Profesionalidad. No hay preparados físicos en el país. Hace días hicimos una capacitación en Cochabamba que estaba dirigidos a preparadores físicos y de las seis personas que asistieron, tres eran técnicos sin estudiar la preparación física. Tampoco hay preparadores de arqueros. Para ser entrenador de arquero ser exarquero es un requisito, pero no es indispensable. Necesitamos mejorar unos muchos aspectos, la nutrición en los futbolistas es bastante deficiente. Hemos tenido la experiencia en la Copa América, donde tuvimos 21 días de trabajo, había una mesa para los jugadores ‘gorditos’, era una mesa de más de cuatro jugadores para que estén bien en la Copa. Los jugadores necesitan tener un compromiso mayor en su alimentación y su entrega.

Punto de vista. Lo que pasa es que hay que convencer a los jugadores, si los obligas te rechazan. He encontrado muchas respuestas positivas cuando he sido criticado. Nosotros en Blooming hemos contratado lo que era mejor, no hay competencia de contratar con Bolívar y The Strongest. Uno tiene la obligación como entrenador de preparar a los futbolistas. La primera vez que traje jugadores a Blooming, ni todos los extranjeros rindieron, pero eso es normal. Hay un sinfín de factores que hacen que los jugadores rindan o no. No es fácil detectar la rápida adaptación de los jugadores.

Tercer Bloque:

Su trabajo. Estamos logrando esos espacios, hoy dimos un gran paso con los entrenadores de arqueros con la Liga y el cuerpo técnico de la selección. Vamos a hacer más adelante un curso para preparador físico. Queremos lograr un entendimiento mayor con un segundo curso.

Mejoras. Debemos darles a nuestros jugadores competitividad. Son pocos los clubes que tienen canchas adecuadas, también donde se juegan es bastante malo. Un ejemplo, cuando se juega en el Édgar Peña se juega con un bajo nivel porque la cancha es dura, mal orientada. The Strongest tiene un nivel técnico espectacular, juega muy bien y lo vez jugar mal en esa cancha. El otro día entre Blooming y Guabirá fue un lindo partido. Hay que ayudar con los lugares donde se desarrolla las actividades.

Responsabilidad. Los jugadores del 94 debieron alcanzaron algo más, pero no pudieron. Los periodistas se encargan de destruir a futbolistas de nuestro país. Hoy hay jugadores que tienen un nivel profesional bastante bueno, se preocupan del día a día, están muy bien preparados. No sé si tenemos uno o dos agentes FIFA, no sé de alguno más.

Las críticas. Chumacero no tuvo un mal rendimiento físico ni técnico, Chumacero no tuvo otro tipo de problema que no lo acompañó a quedarse en el Sport Refice. Una selección que clasificó al Mundial debió tener muchos jugadores afuera. Critican muchos a los futbolistas. Marcelo Martins fue figura en Brasil y aquí lo critican porque juega en China. Creemos que en el país no tenemos nada, deberíamos apoyar más a nuestros futbolistas.

A los ídolos. Aquí es el único un lugar donde no cuidan a sus ídolos. Hay países donde los futbolistas son tremendamente indisciplinados, donde incluso hicieron descender a equipos en su país, pero aquí basta que hayan hecho un gol a un arquero y ya lo están matando. Yo no estoy diciendo que se cuide a los indisciplinados, sino que en otros países cuidan a los indisciplinados.

Sobre los jóvenes. Cuidar a los ídolos en el país es bastante bajo, también está en el cuidado de los jóvenes. Los periodistas ven a un chico jugando bien y ya lo piden para la selección. El futbolista se confunde hasta cuando uno los convoca porque cuando regresan a sus clubes deben esforzarse más. Muy rápido lo elevamos y rápido lo matamos. El que se agranda y no entrena bien, no rinde en su club.

Cuarto Bloque:

Baldivieso y Hoyos. No tengo nada que hablar de Baldivieso ni de Hoyos. El comentario se hizo desde la visión que yo tenía en 2015, del proyecto que teníamos. Lo que estamos haciendo en estos meses en la selección, justifica todo lo que hicimos. Cuando estuvo Hoyos tenía cero planificación porque no tenía idea de lo que se tenía que hacer. Los resultados dan a pensar en esos temas. Todo era política, la forma de dirigir eran diferentes. No convoco porque sería diferente, si a Bolivia le devuelven los puntos igual no alcanza. Para mí, lo que estamos haciendo de convocar para el partido con Nicaragua son los mejores.

Su estilo. Creo que nosotros necesitamos un fútbol muy táctico porque debemos trabajar en aspecto físico, el futbolista boliviano tiene buena técnica, resistencia, pero no la mejor. No vamos a equiparar con otros países que tienen biotipos ni otras cosas. No hay donde perderse, pero sí podemos ser los más tácticos, mi idea es que nuestros jugadores sean los mejores en táctica.

La táctica. Nosotros jugamos contra Colombia e hizo un sistema 5-4-1 y tuvimos un remate de Sagredo y una jugada de Martins que fue penal, hicimos un planteamiento táctico solo defensivo porque solo tuvimos tres días antes. Esa misma táctica la usó Uruguay contra Colombia y mucho más Chile contra Uruguay.

Clasificar al Mundial. Pudimos hacer un cambio más ante Colombia. Ellos pusieron delantero sobre otro. Había que estudiar un poco las cosas, eso es lo que intentamos, hay que ver lo que estoy probando y eso no lo puedo hacer público. Podemos conquistar una clasificación al Mundial con todo lo malo para Bolivia lo que es este sistema de eliminatorias.

Su propósito. Lo que se pretende por ahora es preparar a los jugadores del país a que tengan en estos dos años entre 20 y 30 partidos internacionales que tengan un rose importante, que se mejore las cosas. Hoy agarramos la selección en el puesto 100 y hoy estamos en el 73, ojalá cuando termine mi contrato estemos en el puesto 40 y también que los futbolistas estén mejor preparados para las próximas eliminatorias.