_¿Les genera problemas hacer cumplir la disposición de cerrar los boliches a las 3:00?

Desde mi punto de vista, la ley es buena. Nosotros no podemos hacer nada en este sentido porque la normativa es nacional, fue dictada en 2012 por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el presidente. Esta disposición instruye a la Policía efectuar operativos y arrestar a las personas que estén expendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. La Policía no puede clausurar locales, para eso requieren de nuestra participación.



_Los dueños de los locales dicen ser víctimas de extorsión de funcionarios municipales.

Cuando el municipio llega acompañando a la Policía, lo hace en vehículos oficiales. Puede ser, y detectamos en varias ocasiones, que haya exfuncionarios o timadores que se hacen pasar por personal municipal para estafar a la gente. Además, ningún pago tiene valor si no tiene el recibo del banco.



_Pero son muchas las quejas de actos de corrupción.

Mucha gente llega a mi oficina reclamando que pagó Bs 3.000 por una licencia de funcionamiento, siendo que este trámite no cuesta más de Bs 300. No puedo comprender cómo una persona puede pagar ese monto por un permiso.



_Los bolicheros dicen que a la Alcaldía le conviene tenerlos fuera de norma.

Al municipio no le favorecen los actos de corrupción. Nosotros descubrimos a muchas personas que se hacían pasar por funcionarios y en realidad no lo eran.



_¿Considera posible la ampliación de las horas de atención de estos negocios?

Yo no creo que el vecino, el común habitante de la ciudad, tenga que someterse al capricho de unos cuantos que quieren lucrar con la borrachera. Seguimos en un tira y afloja con esta gente, no puede ser que unos cuantos nos sometan, a los vecinos, que queremos vivir en paz