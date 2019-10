Villena lamenta deterioro de la democracia del país

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó que los niveles de la calidad de la democracia se estén deteriorando al punto que la ciudadanía esté obligada a asistir a un acto plebiscitario para aprobar o rechazar normas de las que conoce muy poco su contenido.



“La democracia no se puede medir únicamente por el número de elecciones o referéndum establecidos por norma o por la cantidad de votos, sino en garantizar a la ciudadanía una participación voluntaria, informada, universal e igualitaria, para decidir sobre temas que hacen a su futuro”, reclamó la autoridad.



Conoce más: Detienen a Lino Villca por hacer campaña por el "No"



Villena recordó que ya se había advertido, en las dos últimas elecciones, que las prácticas democráticas estaban sufriendo un deterioro preocupante.



“Tanto la Defensoría del Pueblo como la Organización de Estados Americanos, advertimos claramente serias deficiencias cualitativas en los procesos electorales que lamentablemente se están repitiendo en este referéndum, como son la falta de información sobre el contenido que vamos a validar o rechazar”, indicó.



De acuerdo con la autoridad, el tema de fondo pasa por un cambio en el sistema electoral, extremo que, incluso, ha sido admitido por las autoridades de gobierno y del Órgano Electoral, sin embargo no se tiene ningún avance y seguimos aplicando normas inadecuadas que no garantizan el respeto a la voluntad política de la ciudadanía.



Lee también: Gobierno pide sanciones contra campaña del "No"



El Defensor consideró que una de las más graves falencias en el proceso previo fue la falta de información sobre los temas incluidos en las propuestas de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, lo que a su criterio es responsabilidad de los Tribunales Departamentales Electorales, tanto como de las Gobernaciones o Municipios.



“En este proceso parece que fue más importante el Auto de Buen Gobierno o la capacitación de jurados que el informar sobre los alcances, contenidos y lineamientos de las propuestas y eso es responsabilidad de quienes tienen a su cargo el proceso y de quienes han liderado la construcción de las propuestas”, manifestó.