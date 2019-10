Senador chileno advierte a Evo 'no jugar con fuego'

"Como presidente de la comisión Defensa (del Senado chileno), le recomiendo Evo Morales que no juegue con fuego, ya que está abusando buena voluntad pueblo de Chile Respeto" (sic), escribió en su cuenta en Twitter el senador Baldo Prokurica.



La advertencia tiene lugar durante el segundo día de la inspección de la comisión boliviana a los puertos de Arica y Antofagasta, para constatar los abusos que sufren los camioneros bolivianos, durante el traslado de carga nacional.



En la víspera el presidente Evo Morales instó a las autoridades de Chile a no temer a la verdad y a "bloquear" los ejercicios combinados con Estados Unidos antes que el trabajo de la delegación de autoridades bolivianas.



"Chile dijo al Canciller Bolivia que vaya como turista, pero ni como turista lo dejan entrar al puerto de Arica (...) Si hay bloqueo en Chile (a la delegación) es porque tienen miedo a la verdad", manifestó ayer la máxima autoridad del país.



Mientras que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, manifestó que "creo que fue un error no haberlos dejado entrar a Arica, justamente porque ellos (los bolivianos) comunicacionalmente se han manejado muy bien y han quedado como víctimas en muchos casos, y las respuestas las traían ya hechas".