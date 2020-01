Potosí registra sismo de 4.8 grados escala Richter

La provincia Sud Lípez de Potosí registró un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter. El hecho se registró a las 14.07 y tuvo una profundidad de 163.1 kilómetros, de acuerdo con el Observatorio San Calixto.



Los datos indican además que el movimiento telúrico se ubicó a 36 kilómetros del poblado Quetena Chico, 103 kilómetros de San Antonio de Lípez y 129 kilómetros de la comunidad de San Pablo de Lípez. No se reportan daños materiales o humanos.



Esa región, fronteriza con Chile, registra habitualmente varios movimientos de sísmicos. "Debido a la profundidad a la que fue localizado, es poco probable que este evento pueda ser sentido y causar daños en superficie", agrega el informe.



El Observatorio San Calixto informó hoy que "no existe un método científico para predecir sismos y por tanto se exhorta a ignorar toda información contraria que solo busca crear pánico", ante algunas versiones.



