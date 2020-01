Navarro, de dirigente estudiantil a ministro

Como parte del gabinete económico, el ministro de Minería, César Navarro, estuvo en Londres durante toda la semana. El miércoles, la Universidad Tomás Frías confirmó que nunca le entregó un título profesional.



El decano de la Facultad de Derecho, Silvestre Íñiguez, informó que “él no ha concluido sus estudios, no tiene absolutamente vencidas las materias y, por lo tanto, no es abogado con título”.



Se consultó al Ministerio. A la directora de la oficina de Transparencia no le correspondía dar información y lo derivó a la Dirección de Comunicación. Jorge Habermann manifestó que el Ministerio se limitaba a ratificar lo señalado en el perfil oficial que se ve en la página web.

En el sitio se describe al ministro como “dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria, del bloque de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías”.



Por otra parte, en una rueda de prensa, el vicepresidente Álvaro García Linera respondió por su caso: “Ha quedado claro que Álvaro García nunca ha entregado un certificado de licenciatura... Han sido correcciones o errores de otros funcionarios, no definidos por Álvaro García”.