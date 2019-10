Nuevos discos y canciones saldrán solo los viernes

A partir del 10 de julio, el viernes será el día en el que se lancen en todo el mundo los nuevos discos y canciones, según un acuerdo que alcanzaron las principales discográficas en los mercados de los cinco continentes, informó este jueves Promusicae, la patronal mayoritaria de los productores españoles.



Ese día será el primer New Music Fridays -en castellano, Los Viernes Tu Nueva Música-, y a partir de entonces será publicación de todas las novedades discográficas, tanto en formato físico como on line.



El alumbramiento de Los Viernes Tu Nueva Música

entre la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, que agrupa a unas 1.300 discográficas), WIN-Inpala (en representación de los sellos independientes), artistas y las principales cadenas de distribución.



Hasta ahora, explica Promusicae, se daba la paradoja de que los lanzamientos discográficos tenían lugar en días diferentes según el país.



Así, un aficionado inglés o francés podía acceder a los estrenos musicales el lunes, mientras que en Estados Unidos, España o Canadá es el martes, en Japón, los miércoles, y en Alemania y Australia, los viernes.



En el caso de los portales digitales, los lanzamientos estarán disponibles para descarga o streaming a partir de las 00:01 horas del viernes de cada país.



"Además de favorecer una coordinación imprescindible en estos tiempos de globalización, los productores fonográficos han entendido que el viernes es el día más propicio para el consumo de ocio y cultura", señala Promusicae.



Según una encuesta hecha en Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, Suecia, Malasia y España, las dos terceras partes de los 7.251 consultados se decantaron por el viernes o el sábado como su día predilecto para disfrutar de los estrenos discográficos, una preferencia que se elevaba en el caso de los encuestados españoles hasta el 77 %.



La marca New Music Fridays se convertirá a su vez en una etiqueta disponible en al menos diez idiomas, entre ellos el español.



"Queremos recuperar la excitación del aficionado ante la llegada de nuevos títulos al mercado, de manera análoga a lo que sucede con los estrenos cinematográficos de cada viernes", explica en el comunicado el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola.



Promusicae ya ha comenzado a informar del cambio a los comercios físicos y digitales para que adapten a la nueva realidad del mercado sus reportes semanales de listas de canciones y discos más vendidos, añade la nota.