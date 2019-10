9 claves para entender el reto independentista de Cataluña

La comunidad autónoma de Cataluña, una de las 17 que forman el reino de España, acude este domingo 27 de septiembre a las urnas en unas elecciones regionales que decidirán si la apuesta independentista tiene futuro o queda estancada. Cataluña es una región de 7 de millones de habitantes con una lengua propia y una fuerte identidad. Estas son las claves para entender el proceso.



1. ¿Qué se vota? Los catalanes han sido convocados a elecciones autonómicas, pero los partidos nacionalistas, que en la actualidad tienen la mayoría absoluta del Parlamento regional saliente, las han convertido en plebiscitarias ante la negativa de España de admitir la celebración de un referéndum sobre la independencia. Más que campaña electoral presentando propuestas partidistas, las formaciones políticas se han centrado en argumentar a favor o en contra de la independencia de Cataluña.



2. ¿Por qué no un referéndum? Estaba previsto para el año pasado, semanas después de Escocia, pero el Gobierno español lo prohibió. En realidad, la convocatoria estaba fuera de la legalidad vigente, y el gabinete de Mariano Rajoy nunca ha querido dialogar sobre la posibilidad de que España pueda perder una parte integrante. La situación es muy diferente a la de Escocia, pues el gobierno británico accedió a una consulta con carácter vinculante. Al final, los independentistas escoceses perdieron por un estrecho margen.



3. ¿Quiénes se presentan? La mayoría de los candidatos son nuevos y la mayoría de partidos han formado alianzas para evitar la dispersión de votos y, sobre todo, de escaños. Existen, a rasgos generales, tres bloques. Un primer bloque independentista, un segundo españolista y un tercero que defiende el derecho a decidir de los catalanes y que aboga por un federalismo o un nuevo pacto con España antes que la independencia.



4. El bloque independentista. Está formado por la plataforma Junts pel Si (Juntos por el Sí) y la CUP. Juntos por el Sí agrupa a ERC, el partido independentista por excelencia, a personalidades independientes de la sociedad catalana (el entrenador Guardiola cierra la lista de manera simbólica), y a los conservadores de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido que ha gobernado 27 de los 35 años desde la restauración del gobierno autónomo catalán. CDC ha perdido en el camino a Unió Democrática de Catalunya (UDC), su aliado de coalición de siempre, que prefiere ir en solitario al ser contrario de la independencia. Artur Mas, el actual presidente catalán, sería el candidato a la reelección pese a figurar en el cuarto lugar de la lista. La CUP es una formación de izquierda radical similar a Podemos pero abiertamente independentista.



5. El bloque españolista. Está formado por Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos es la gran revelación, junto a Podemos, de las últimas elecciones municipales en España. Es un partido centrista que sigue sin definir exactamente si es más de izquierda que de derecha pero que ha asumido la bandera de la unidad de España. El Partido Popular, del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, es el otro partido españolista que quiere mantener el estado actual de relaciones entre España y Cataluña.



6. El bloque de la tercera vía. Lo integran, sin ninguna conexión entre ellos, el PSC (la versión local del PSOE español), la plataforma de izquierdas Catalunya Sí Que es Pot, y UDC , el exsocio de CiU. Los socialistas han pasado de estar en el gobierno catalán a ser la quinta fuerza del parlamento en menos de cinco años y defienden la vía federalista. El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha prometido cambiar la constitución española para dar acomodo al federalismo, pero su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, nunco logró imponer el federalismo entre los socialistas. Catalunya Sí Que es Pot (Catalunya sí Puede) es una coalición de partidos de izquierdas, incluidos Podemos y la coalición que da apoyo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



7. ¿Qué dicen las encuestas? De una decena de sondeos, todos menos uno otorgan la mayoría absoluta (68 diputados) al bloque independentista, que se acercaría a los 70 diputados. Y prácticamente todas indican que para llegar a esa mayoría hay que sumar los escaños de Juntos por el Sí y la CUP. El bloque separatista proyecta el doble de representantes que el bloque españolista. Los defensores de la tercera vía sumarían unos 30 legisladores.



8. La campaña del miedo. Las encuestas pueden equivocarse si, como sucedió en Escocia, los ciudadanos aceptan el mensaje del miedo que el gobierno español ha enviado durante la campaña electoral. Los contrarios de la independencia apelan a que Cataluña quedaría fuera de Europa y de la ONU, que la economía catalana -que genera un 20% del PIB de España- no sería sostenible e incluso que el Barcelona, el actual campeón de Europa de fútbol, quedaría fuera de la Liga española.



9. Qué puede pasar? Depende de las urnas, pero hay dos escenarios. Los independentistas, si ganan, han prometido impulsar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en menos de 18 meses con una negociación previa con España. La clave está en el número de escaños pero también en el número de votos. Si los independentistas no suman más del 50% de los votos tendrán más difícil su objetivo. El segundo escenario es de derrota del bloque independentista. En ese caso el gobierno español intentaría frenar en seco la iniciativa separatista. Rajoy nunca ha explicado sus planes en ninguno de los dos posibles escenarios.