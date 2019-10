La situación de los barrios en las redes sociales de EL DEBER

Las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, son el canal por el cual los bolivianos reportan la situación de sus barrios. La intensa lluvia que en la ciudad de Santa Cruz ha provocado el anegamiento de calles, avenidas y casas, ha hecho que los vecinos tomen sus teléfonos inteligentes, tomen fotografías y expongan su crítica situación ante los ojos del mundo.



Las lluvias también han afectado el normal desarrollo del tránsito vehicular. A los barrios de la periferia que todavía no tienen calles pavimentadas el transporte público no llega, reportan los vecinos, es el caso del Peritial. Marco Antonio Cáceres Navia nos escribe, vía Facebook, que “está todo inundado. Hace falta pavimento en todo el barrio”, señala.



Mediante las redes sociales los usuarios de EL DEBER reportan:



Lency Ordoñez: “Comentarles que en la avenida el del Plan Tres Mil estamos inundados y en Guapurú. Ya pues que se apuren con el asfalto, no se puede ni caminar, ni micros hay para ningún lado”.



Laura Garcia C Porfa: “Que arreglen los baches que hay por la (avenida) Banzer, entre El Remanso y La Chonta. Basta de parches, cada vez están peores!!!"



Alvaro Olguin Soliz: “Varios semáforos del segundo anillo no funcionan ¿Dónde están los pacos que andan parados en los semáforos? ¡ Que se hagan ver ahora!”



Cinthya Carola Fernandez Oviedo: “(En) el segundo anillo rotonda de Equipetrol, desde la Ganga hasta Imcruz, los vehículos flotaban”.



Mery S. Callizaya: “Por la zona sur, distrito 12, el canal se desmoronó y se cayeron los postes de luz en la avenida Bolivia, 8vo anillo”



Daher V. Silvita: “En el segundo anillo, avenida Brasil (está) inundado. ¡Es increíble! El agua a la rodilla llega”



Luis Hernandez: “(Avenida) Santos Dumont, segundo anillo, anoche cerca de las 1:00 el agua llegaba hasta el capó de los autos, primera vez que voy por esa ruta en lluvia, nunca más”.



Silvia Estrellita: Por el Plan Tres Mil esta que se inundan los barrios, no hay micros para ir a trabajar y la lluvia que no para. #AcobardaElClima”



Sammy Qahhar Crespo: “No puej Santa Cruz esta que nos lleva el agua. Anoche cayó un rayo en la esquina de mi casa y me dejó sin cable, sin internet y sin luz y la calle, ni hablar”



Desde otras provincias de Santa Cruz y de Beni, también reportan mal tiempo:



Yenny Molina: “Aquí en Minero está lloviendo desde anoche y hace mucho frio”



Marco Antonio Alvarado Flores: “Lo mismo en Trinidad está así ya más de una hora sin parar de llover y no tiene con miras de calmar”



Josseph Francisco Vargas Barrios: “En la localidad de San Julián el tiempo está igual que en Santa Cruz, desde la madrugada que no deja de llover”.



Respuesta de la comuna cruceña



El capitán Roxney Borda, de la Unidad Municipal de Emergencias (UME), informó que hasta el mediodía de este lunes esa oficina, dependiente de la comuna cruceña, recibió 30 llamados de emergencia de distintos barrios de la ciudad y que está trabajando en auxiliar a los vecinos.