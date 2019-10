La COB denuncia que decreto de alza salarial es una burla

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia por el incremento salarial. La entidad matriz de los trabajadores denunció que el Decreto Supremo 2748 fue una burla del Gobierno, pues se han incorporado disposiciones que no fueron acordadas con la dirigencia.



Al problema se suma que la norma establece que las gobernaciones, municipios y universidades públicas que no cuenten con los recursos económicos suficientes, no deben asumir el incremento salarial del 6% establecido en la norma.



Óscar Tapia, secretario de Hacienda de la COB, rechazó la aplicación del decreto supremo, pues supuestamente ha sufrido alteraciones. En ese sentido, dijo que hay emergencia en el sector y que enviaron una carta al presidente Evo Morales exigiendo una explicación hasta el fin de semana.



“Realmente el decreto ha sido una burla al sector, esta norma parece una negociación de los empleadores con el Gobierno y no de los trabajadores. Esto es una provocación y vamos a reaccionar”, alertó.

Citó como ejemplo que en el sector salud se aplica el incremento de forma dividida, uno de forma lineal para los profesionales de salud y el otro de forma inversamente proporcional para los trabajadores.

También denunció que en las disposiciones finales del I al VII se efectuaron cambios. Señaló el caso específico de las gobernaciones, municipios y universidades que podrán fijar incrementos de hasta el 6% pero de acuerdo con su sostenibilidad.



Las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija manifestaron su incapacidad financiera para asumir el incremento salarial por la disminución de ingresos que significó un recorte de aproximadamente el 35% a las arcas subnacionales por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). No obstante, analizan la situación.



La Gobernación de Santa Cruz indicó que existe una gran confiscación del IDH, recursos frescos que antes se destinaban para inversión y ahora no es posible. Por otro lado, un aumento de competencias sin recursos hasta el pago de los títulos de los bachilleres, por dar un ejemplo, que sin reducción se tuvo que realizar una reingeniería de los ingresos y egresos para dar continuidad a la gestión.



En estas condiciones, asegura que la baja de ingresos complica aún más el cumplimiento de compromisos ya adquiridos y se necesitará un análisis de los flujos de caja, considerando que el depósito de abril cayó en más del 40% con relación al primer trimestre.



El secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, Sergio Nieva, admitió que no están en condiciones económicas de dar un aumento con el porcentaje que establece el decreto y que se tratará de negociar con los funcionarios que ganan el salario mínimo.



Las exclusiones

?

El presidente del Estado Plurinacional, el vicepresidente, ministros de Estado, viceministros, directores y secretario privado del primer mandatario y los jefes de unidades y asesores quedan excluidos del incremento salarial, así lo dispone el Decreto Supremo 2749 aprobado por el presidente Evo Morales. La norma indica que los servidores públicos que tienen un haber básico menor a Bs 15.000 gozarán del incremento hasta el 6%.