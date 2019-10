Clinton dice que "oscuro" discurso de Trump no representa a los EEUU

La candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU., Hillary Clinton, criticó este viernes a su oponente republicano, Donald Trump, por presentarse como el único salvador de un país en declive y propagar un discurso "oscuro" y dirigido a dividir en lugar de unir.



En un discurso en un acto de campaña en Tampa, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), Clinton se mostró "perversamente halagada" por lo mucho que se habló de ella en la Convención Nacional Republicana, en lugar de presentar propuestas y soluciones sobre empleo, por ejemplo.



Clinton se declaró "conmocionada" por las palabras que Trump pronunció el jueves en la Convención de su partido en Cleveland, donde se presentó, dijo, como "el único que puede arreglar las cosas" y a la vez se arrogó el "ser la voz" de los estadounidenses, algo que a juicio de la candidata "no es democracia".



"Trump no habla por la mayoría de los estadounidenses", dijo en medio de gritos y aplausos de sus seguidores.



La exsecretaria de Estado indicó que el discurso de proclamación de Trump estuvo plagado de "ira, miedo y resentimiento".



Se refirió a los comentarios antiinmigrantes de Trump y señaló que solo asumir la diversidad de EE.UU. hará grande al país.



La política demócrata negó que Estados Unidos esté en declive como dice Trump, que promete hacerlo grande otra vez, y afirmó que de hecho el "país es grande" ahora mismo y los estadounidenses no necesitan ser rescatados.



Asimismo llamó a la unidad, en lugar de la división, y a oponerse a la violencia y al odio. "Estados Unidos necesita más amor y ternura", subrayó.



La virtual candidata presidencial, esposa del expresidente Bill Clinton, prometió hacer todo lo que pueda para mejorar la vida de los trabajadores estadounidenses y dijo "respetar" a aquellos que sienten inquietud y preocupación ante la situación actual.