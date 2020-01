Muere Islam Karimov, presidente de Uzbekistán

El presidente de Uzbekistán, Islam Karímov, ha fallecido, anunció hoy oficialmente el gobierno de esa república centroasiática.



El anuncio confirma así las informaciones no oficiales que desde

esta mañana circulaban sobre la muerte del mandatario y

que pasó casi tres décadas en el poder.



El primer ministro turco, Binali Yilidirim, aseguró hoy en Ankara que el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, ha fallecido a los 78 años de edad, aunque no hay anuncio oficial de las autoridades uzbekas.



En declaraciones a la prensa tras una reunión de su Gabinete, Yildirim dijo que "el presidente uzbeko, Islam Karimov, ha fallecido. Que la misericordia de Dios esté con él, la República de Turquía comparte el dolor y la tristeza con el pueblo uzbeko", informa el diario turco Sabah.



El Gobierno había informado que llevaba hospitalizado desde el fin de semana y su hija menor, Lola Karimova Tilliaieva, precisó que su padre, de 78 años, había padecido una hemorragia cerebral.



Nacido el 30 de enero de 1938, el presidente uzbeko escaló todos los puestos del aparato del Partido Comunista en la época de la URSS hasta ponerse al frente de la república soviética de Uzbekistán.



Tras la independencia del país, en 1991, consiguió mantenerse en el poder y dedicó sus fuerzas a eliminar a sus oponentes.



"Todo el Estado era Islam Karimov, Islam Karimov fue el Estado durante más de un cuarto de siglo, con mano dura", explicó a la AFP Steve Swerdlow, analista para la oenegé Human Right Watch.



Numerosas organizaciones acusan a Karimov, reelegido en 2015, de haber trucado las ocasiones en repetidas ocasiones, haber detenido a cientos de opositores de forma arbitraria y de apoyar el uso de la tortura en las prisiones.



A pesar de los rumores frecuentes sobre la supuesta fragilidad del estado de su estado de salud, Islam Karimov no nombró ningún sucesor.



Su hija mayor, quien fuera su favorita en otro tiempo, cayó en desgracia tras haber comparado a su padre con Stalin. Desde entonces, está en arresto domiciliario.



"Incluso si existe un plan de sucesión, ¿los pretendientes lo seguirán? Puesto que esta situación no tiene precedente Uzbekistán en los 25 años que han pasado desde su independencia, nadie sabe si la gente seguirá las normas una vez que el árbitro haya ido", declaró Scott Radnitz, especialista del país de la Universidad de Washington.



Según la Constitución, el presidente del Senado debe asumir el poder de forma interina si el presidente no puede gobernar, aunque los expertos lo consideran como un simple brazo ejecutor.



Los pretendientes más creíbles para la sucesión de Islam Karimov son su primer ministro, Chavkat Mirzioiev, y el vice primer ministro Roustam Azimov. Ambos están considerados como rivales.



Otros candidatos al trono podrían ser el poderoso jefe de la seguridad, Roustam Inoyatov, de 72 años, considerado como uno de los responsables de la muerte de entre 300 y 500 manifestantes durante una protesta en Andiján (este) en 2005, un baño de sangre que le costó a Karimov el veto de la comunidad internacional.