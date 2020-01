Allanan camino para atender solicitud de detención a Samuel

La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia allanó el camino para atender, el 7 de febrero, la solicitud fiscal de la medida cautelar de detención preventiva para el empresario Samuel Doria Medina, imputado por el caso Focas, después de que ayer rechazara los ocho incidentes de los sindicados que buscaban anular la imputación.La decisión generó la protesta de la defensa de los imputados, que pidieron aclaraciones y enmiendas que no modificará la resolución de fondo y anunciaron que apelarán ante otra sala del mismo Tribunal, solo para agotar su derecho a la defensa, porque consideran que las decisiones ya están determinadas.“Hemos escuchado esa resolución, donde no han considerado ninguno de los aspectos reclamados, vamos a analizar con los abogados la apelación porque no sabemos de qué nos vamos a defender”, reiteró Doria Medina, visiblemente preocupado porque su libertad está en riesgo.La abogada del exministro Fernando Illanes, Audalia Zurita señaló que las magistradas, Maritza Suntura y Norka Mercado “tienen una instrucción clara” para seguir con el proceso, pese a las falencias en la investigación y sin considerar la edad de los sindicados.En cambio, el fiscal José Manuel Gutiérrez dijo que el Tribunal hizo viable la continuación de la audiencia, no quedando más incidentes que resolver, las juezas atenderán la solicitud de la Fiscalía de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva para Doria Medina. /WZ