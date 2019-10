Obama rapeó con una joven en Vietnam

La juventud de Vietnam tuvo este miércoles un refrescante diálogo político con el presidente estadounidense Barack Obama, que habló de sus ambiciones juveniles, sus ideas sobre el rap o el consumo de marihuana, algo impensable con los dirigentes de este país gobernado por el Partido Comunista.



Ante un panel de varios centenares de jóvenes vietnamitas reunidos en Ho Chi Minh, la antigua Saigón, Barack Obama, en mangas de camisa, se prestó al ejercicio de preguntas y respuestas.



Una rapera relativamente conocida, Suboi, al explicarle lo difícil que era ejercer su arte en su país, le propuso entonar un aire de rap en vietnamita.



Antes de responder a tu pregunta, ¿por qué no me das un poco de rap, vamos a ver lo que tienes?", le dijo Barack Obama mientras mostraba algunas de sus dotes en este ritmo.



"¿En vietnamita o en inglés?", le respondió la reina del hip-hop en Vietnam. "En vietnamita, por supuesto", respondió el presidente. "No voy a entender, pero algo corto porque me tengo que ir. Adelante".



Obama le recordó entonces la historia del rap, "que empezó como un medio de expresión para los afro-estadounidenses pobres" y luego se convirtió en un "fenómeno global".



"Imagínense si entonces el gobierno hubiera dicho no al rap, alegando que algunas palabras son ofensivas", añadió, aludiendo a la restricción de la libertad de expresión en Vietnam, donde el espacio público está estrictamente controlado por el partido único.



"Si se intentan suprimir las artes, se acaban suprimiendo los sueños más profundos" de la gente, afirmó el presidente estadounidense.



Encuentro ameno



"Señor presidente ¡es usted tan guapo!", lo piropeó un joven vietnamita, generando risas en el auditorio. "Mejor no siga..." le replicó sonriendo Obama, con un tono que contrasta con el estilo encorsetado de los responsables del partido comunista vietnamita, que monopolizan habitualmente la palabra pública a través de los medios controlados por el Estado.



Otro joven se atrevió a preguntarle si había fumado marihuana en su juventud, tal como lo había leído en internet."No crea todo lo que se dice por internet", cortó por lo sano Obama.



Todos los jóvenes reunidos eran miembros de la YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative), un programa estadounidense de formación de "líderes del futuro" que Barack Obama espera sea mantenido por su sucesor en la Casa Blanca.



Varias veces, los temas sobre su recorrido político y sus sueños de juventud salieron a la palestra, tras unas preguntas iniciales un tanto engoladas.