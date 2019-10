Aumenta la presión por referendo en Venezuela

La oposición venezolana buscará este miércoles aumentar la presión por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, con nuevas movilizaciones que pondrán a prueba una vez más su poder de convocatoria en medio del creciente malestar social.



Acogiendo un llamado del excandidato presidencial Henrique Capriles, los opositores marcharán hacia los tribunales en una veintena de ciudades para rechazar una decisión judicial que restringe las protestas frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante el cual se tramita el revocatorio.



"Vamos a decirles que todas las decisiones que están tomando son contra el pueblo y a exigirles que cumplan la Constitución", dijo Capriles la noche del martes. En Caracas la movilización será hacia la corte que ordenó a la fuerza pública resguardar las instalaciones del CNE de "protestas no autorizadas", al fallar a favor de un recurso de trabajadores de esa entidad.



El 10 y 17 de mayo, partidarios de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que controla el Parlamento- intentaron sin éxito marchar hacia la sede central del CNE en Caracas, al ser bloqueados por piquetes policiales y militares, desatándose escaramuzas.



Su objetivo era exigir al CNE no dilatar la revisión de unas firmas entregadas el 2 de mayo para activar el referendo, primer paso de un largo y complejo proceso para revocar el mandato de Maduro. El CNE señaló que esa fase culminará el 2 de junio.



Arma pacífica

Las movilizaciones son consideradas por la MUD su principal arma de presión para la consulta destinada a sacar del poder a Maduro, elegido por seis años hasta 2019, y quien considera "inviable" el mecanismo.



"La única alternativa que tiene la oposición para presionar por el referendo es la manifestación pacífica de calle, junto con la presión internacional", dijo el politólogo y sociólogo Héctor Briceño.

La marcha del 10 de mayo reunió a un millar de personas, y una semana después el número se duplicó.



Estas modestas cifras llaman la atención considerando que siete de cada diez venezolanos favorece un cambio de gobierno, según la firma Datanális.



Briceño explica que en 17 años el chavismo ha logrado controlar las movilizaciones. Además, especialmente en los sectores populares, está presente el "Caracazo", un sangriento estallido social ocurrido en 1989 que según el analista se ha convertido en un "muro de contención" ante posibles derivas violentas.



"La gente puede pensar que es más viable salir del gobierno por una vía política y no mediante una confrontación con el Ejército donde éste los va a aplastar", indicó la analista Raquel Gamus.



En contraste con la participación en las marchas, la MUD asegura haber recaudado 1,8 millones de firmas en apenas cinco días para pedir la activación del revocatorio, una cifra nueve veces superior a lo necesario según las leyes.