Bolivia: ¿un internet móvil caro o barato?

De acuerdo con el estudio La banda ancha móvil en la base de la pirámide en América Latina, elaborado para la GSMA, Bolivia tiene la tarifa de Internet móvil más baja de toda la región. Sin embargo, el estudio es cuestionado por activistas en telecomunicaciones del país.



El estudio afirma que en todos los países de la región se puede acceder a internet desde 15 dólares mensuales y en Bolivia es posible desde 4,28 dólares. En otros países, como Venezueal, cuesta 14,29 dólares.



"En Bolivia, el precio de un plan pospago de banda ancha móvil de 30 días con al menos 1 Gb de descarga está a 5,7 dólares, considerado el más bajo de la región”, explica el informe.



Añade que el plan prepago 1 día de banda ancha móvil con al menos 100 Mb de descarga tiene una tarifa de 0.57 dólares, lo que ubica a Bolivia nuevamente con el precio más bajo de la región.



La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo) confirma que actualmente las tarifas de internet móvil en nuestro país son las más bajas y accesibles en la base de la pirámide en América.



El informe no refleja el poder adquisitivo



Fernando Balderrama, miembro del colectivo Más y Mejor Internet para Bolivia, considera que este estudio no refleja el poder adquisitivo del boliviano debido al menor salario mínimo y otros factores. Por tanto, asegura que no interesa que el precio sea menor en Bolivia, aún así, cuesta mucho más poder pagarlo.



“Este estudio no demuestra lo que le cuesta al ciudadano poder pagarlo, es probable que internet móvil esté al mismo precio o más bajo que los demás, pero nos cuesta mucho poder pagarlo porque nuestro poder adquisitivo es menor al resto de los países”, explicó Balderrama.