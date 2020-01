Por qué los mosquitos solo me pican a mí

Los mosquitos, esos pequeños insectos que en los últimos tiempos están inmersos en nuestra vida y que no solo son molestos para nuestros oídos, sino que también transmiten enfermedades peligrosas como el zika, el dengue, la chikungunya y la malaria. Pero, ¿por qué gustan más de picar a unas personas que a otras?



Las abuelas explicaban esta atracción asegurando que se debía a que teníamos la sangre dulce, sin embargo, el sabor de esta parece no ser el motivo. La respuesta podría estar en nuestra piel, señala un artículo en diario La Vanguardia.



La respuesta de la ciencia

La ciencia apunta al olor de la piel como causa de que los mosquitos piquen más o menos. El motivo está en las distintas combinaciones de bacterias que viven en la piel, según concluye un estudio de la Universidad y Centro de Investigación Wageningen (Países Bajos). Estas bacterias se encargan de convertir compuestos no volátiles en volátiles y olorosos. Es decir, sin la existencia de estos microorganismos el sudor corporal sería neutro, no produciría el olor que expide cada individuo.



Los más de 300 componentes químicos generados por estos microorganismos que alteran nuestro aroma pueden convertirnos en un verdadero manjar para los mosquitos o en un repelente humano, concluye otra investigación de la Universidad de Florida, de la que se hace eco La Vanguardia.



Lo que marca la diferencia, según los investigadores de Wageningen, está en la variedad de las bacterias: a mayor diversidad de microorganismos menos atractiva es la persona para los bichos.



Embarazadas y su atracción

Algunas personas, como las mujeres embarazadas y personas con sobrepeso, pueden llegar a emitir más monóxido de carbono al respirar que otras. Los mosquitos, según investigadores de la Universidad de Sussex (Reino Unido), se sienten atraídos por el monóxido de carbono.



El sudor al ejercitarse los seduce

Cuando hacemos ejercicio nuestro cuerpo produce ácido láctico, que sirve de fuente de energía para nuestros músculos.

Distintas investigaciones han determinado que, al expulsar el ácido láctico a través del sudor, llamamos mucho más la atención de los mosquitos.



Y, aparte de una mosquitera y el repelente, ¿cuáles son los repeletes que mejor funcionan? Aquí algunas sugerencias que fueron publicadas en el diario El País.



Spray de uso tópico

"Pueden estar hechos de productos sintéticos o naturales", diferencia Arantza Vega, doctora miembro del comité de Alergia a Himenópteros de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Los naturales están hechos a partir de aceites esenciales "como la citronella o el aceite de eucalipto". Su eficacia es menor así como su duración, "pero tienen la ventaja de que son inocuos para las personas y el medio ambiente.



Enchufes y pulseras

Emiten olor y su funcionamiento es similar al de los repelentes tópicos, "pero tienen que estar colocados cerca de nosotros para que sean eficaces", explica Vega. "Las pulseras solo cubren una pequeña área a su alrededor".



Sonidos de alta frecuencia(aplicaciones móviles y aparatos de enchufe)

? "El uso de sonidos de alta frecuencia para repeler insectos ha sido investigado en diversos estudios", remata Arantza Vega. "Los resultados muestran escasa eficacia frente a diferentes tipos de insectos usando ondas con una frecuencia de 5-20 KHz, por lo que su uso es muy discutido.