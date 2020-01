Desvinculan a Flores de la Procuraduría tras conocer denuncias en su contra

El exgerente del canal estatal Bolivia TV, Carlos Flores, que enfrenta dos denuncias por presunto acoso sexual y laboral, fue desvinculado este lunes de su nuevo trabajo en la Dirección Departamental de la Procuraduría General del Estado.



La información fue confirmada a través de un breve comunicado por la misma Procuraduría General del Estado (PGE), que asegura que la desvinculación de Flores se produjo "una vez que se conocieron las denuncias que pesan sobre su persona".



Esta decisión fue asumida después de que el pasado domingo, la Agencia de Noticias Fides (ANF) reveló que Flores fue incorporado en la Dirección Departamental de la Procuraduría.



La PGE ratificó que "Flores había sido contratado el jueves 20 de abril de 2017 para ejercer funciones en su condición de abogado, pero se procedió a su retiro al conocerse los antecedentes referidos".



Antes de conocer la determinación de la Procuraduría, Yadira Peláez, una de las personas que denunció "acoso" de Flores, dijo a ANF que él tiene "muñeca" (influencia) para conseguir trabajo.



"Me preocupa mucho el tráfico de influencias del que goza este señor, es claro y evidente que goza de muñeca y de protección", sostuvo.



Asimismo, Peláez remarcó que en su caso particular hasta tuvo que cambiar de residencia después de que fue despedida de su trabajo en Bolivia TV.



"Me han despedido por denunciar lo que me ha hecho este señor, en cambio a él primero lo han premiado ascendiéndolo del cargo de jefe regional de Santa Cruz a Gerente General de BTV, aunque luego por las denuncias que salieron en su contra no quedó otra que lo suspendieran, pero nos enteramos que fue colocado en otra repartición del Estado, eso solo puede ser tráfico de influencias", insistió.



El pasado 8 de marzo, la ministra de Comunicación, Gisela López informó sobre la suspensión de Flores del cargo de gerente general de Bolivia TV para que asuma su defensa por los dos casos de "acoso sexual y laboral".