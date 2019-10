Alimentos grasos y alcohol, una combinación letal

El fin de año es una temporada de muchas fiestas y en nuestro medio muchos creen que no hay alegría sin alcohol. Poca gente toma en cuenta que el consumo de bebidas en exceso puede dañar el organismo, llegando incluso a la intoxicación y, en el peor de los casos, a la muerte. Es por ello que los médicos especialistas dan recomendaciones para recuperar el cuerpo del estado etílico.



Sumado al consumo excesivo de alcohol está la conducción peligrosa de vehículos, lo cual puede provocar choques con saldos funestos o bien atropellar personas que no tienen nada que ver con nuestra irresponsabilidad, por lo que la Policía también pide ser cautelosos al momento de salir a divertirnos, para lo cual es mejor ir en vehículos de servicio público o en radiotaxis.



Por otro lado, la municipalidad ha publicado la lista oficial de bebidas para el brindis de fin de año, las cuales solo son sidras y licores de baja graduación etílica para evitar los productos adulterados y de contrabando que atentan contra la salud pública.



Intolerancia

En el Código de Tránsito, que data de los años 70, conducir en estado de embriaguez es una falta y más aún con la aprobación de la Ley 259, del 11 de julio de 2012, contra el expendio y consumo de bebidas alcohólicas no hay tolerancia mínima, es decir, el que presente 0,01 gramo de alcohol en la sangre debe ser detenido y sancionado.



“Es recomendable que los conductores que piensan ingerir licor que usen taxi u otro vehículo de servicio público”, dijo Edwin Troncoso, jefe de Tránsito de la terminal Bimodal.­



Recomendaciones

Para los que se ufanan de ser expertos tomadores, los especialistas recuerdan que mínimamente el alcohol tarda 72 horas en ser eliminado del torrente sanguíneo, recomendando no acompañar la bebida con comidas grasosas porque pueden saturar el hígado.



“Lo mejor es no mezclar los tipos de bebidas, como cerveza con whisky, porque tienen diferente grado alcohólico y es distinta la reacción del cuerpo. Al día siguiente no vuelva a tomar para ‘curar cabeza’ porque es una costumbre errada, limítese a comer dieta blanca, verduras, legumbres, frutas y mucha agua para rehidratarse”, aconsejó Hortencia Barba, médica general del Centro de Salud Dorado Norte.



La endocrinóloga Rima Ribera advierte que al mezclar comidas grasosas con licor se sobrecarga el hígado, que es el encargado de metabolizar alimentos y bebidas. “Pruebe de todo, pero poco y evite la comida recalentada o ‘coñichi’