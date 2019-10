Estrenan el primer avance de 'Frente al mar'

La famosa pareja de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, reaparecen juntos en la pantalla grande con una nueva producción luego de casi 10 años de la película ‘Señor y Señora Smith’.



"Frente al mar" ("By The Sea") es el nuevo film que tiene como directora a Jolie, luego de dirigir "En tierra de sangre y miel" ("In the Land of Blood and Honey") e "Invencible" ("Unbroken").



El drama romántico cuenta la historia de una pareja que pasa por complejos conflictos matrimoniales, posteriormente se mudan a un tranquilo pueblo francés en los años 70 donde intentan resolver sus problemas al conocer a otras parejas de recién casados.



Mélanie Laurent, Niels Arestrup, Melvil Poupaud, Sarah Naudi y Richard Bohringer forman parte del elenco junto a Jolie y Pitt.



La producción de Universal Pictures se estrena en noviembre de este año en Estados Unidos y el mes de marzo de 2016 a nivel mundial.