Agropecruz genera $us 720.000 en negocios

La Agropecruz cerró su cuarto día de exposición con una cifra global de $us 720.000 en intenciones de negocios y cuatro remates. De este monto, $us 503.020 corresponden a las ventas generadas en el corro de ganado de alta genética, informó el gerente comercial de la feria, Víctor Hugo Suárez.



De igual forma, precisó que el campo ferial recibió la visita de

5.483 personas hasta el segundo día y que se espera superar el número de visitas de 2015.



El chaco potencia su ganado



Con la compra de 30 ejemplares cebuinos de alta genética y una inversión de $us 120.000, las autoridades y ganaderos chaqueños aseguraron la transferencia tecnológica de alta genética a su hato.

Además, se firmó un convenio con Asocebu para recibir apoyo técnico y capacitación en el manejo de cebuinos.



El acuerdo fue suscrito por Robert Ruiz, subgobernador de Villa Montes, Erwin Rek, de Asocebu, y Beimar Gallo, de Fegachaco, quienes ven el potencial productivo del cebú en esta región ganadera



Entre las novedades que se tiene en esta versión, está la presencia de aves ornamentales. Te dejamos un video para que disfrutes de ellas,