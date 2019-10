Gobierno sanciona a empresa china por rescindir contrato

Basados en el?Decreto Supremo 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Gobierno vetó por tres años a la empresa china CAMC Engineering de participar en la adjudicación de nuevos contratos con el Estado.



La medida se aplica tras la rescisión del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma exrtanjera para la construcción de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, que forma parte del proyecto de producción y comercialización de urea.



“La norma señala que la empresa no puede presentarse a ejecutar nuevas obras. La rescisión de contrato se ha colgado en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales). Los contratos vigentes tiene que concluirlos, a no ser que también rescinda”, dijo el ministro de Obras Públicas, Milton?Claros.



Dijo que las causales por la rescisión son incumplimiento sustancial e injustificado del cronograma de ejecución de obras y negligencia.

El artículo 43 del DS 181 expresa que las empresas están impedidas de participar, directa o indirectamente, en los procesos de contratación, “los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos causando daño al Estado”.

Además, no podrán participar hasta tres años después de la fecha de la resolución