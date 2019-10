Estudian si el coronavirus se pasa entre humanos

A pesar de que 25 personas se han contagiado en Corea del Sur con el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) o nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que aún no se puede hablar de que exista una trasmisión sostenida del virus de humano a humano.



"Todavía no podemos hablar de que haya un contagio sostenido.

Sabemos que varias personas se han contagiado del caso índice (el primero en importar el virus) por estar en estrecho contacto con él.

Y que otras personas han estado en contacto con casos secundarios y también se han contagiado", explicó en rueda de prensa Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.



"Los contagios secundarios son más difíciles y más raros. Si se registrara un influjo de casos de tercer nivel (contagiados de casos secundarios) entonces deberíamos preocuparnos realmente", agregó.



Consultado el portavoz si existe una cifra de contagiados a partir de la cual se podrá determinar que la transmisión humano a humano es sostenida, Lindmeier respondió negativamente, y dijo que estas decisiones se toman teniendo en cuenta diversos aspectos, aunque no los indicó.



Donde se origina el coronavirus



La OMS aún no ha podido determinar cuál es el origen del MERS, aunque todos los estudios indican que la fuente primigenia serían los camellos.



Lo que sucede en Corea del Sur, con 25 infectados que derivan de uno originario, ya ha sucedido en otros países.



Contagiados del nuevo virus



Desde que el virus fuera detectado en humanos por primera vez en Arabia Saudí en 2012 hasta la fecha, la OMS ha registrado 1.161 casos confirmados en laboratorio en 25 países del mundo, de los cuales 436 han muerto.



Estas cifras incluyen los 7 nuevos infectados y los dos muertos recientes de Corea del Sur.



Mortalidad del coronavirus



El coronavirus que alcanzó su punto álgido hace aproximadamente un año en varios países de Oriente Medio, tiene una mortalidad de entre el 37 y el 40 % aproximadamente, según OMS.



Sin embargo, Lindmeier señaló que esta tasa puede ser en realidad menor, dado que se sabe que hay pacientes que son portadores del virus pero al no presentar síntomas no acuden a un centro sanitario y por lo tanto no son contabilizados.



El portavoz recordó que existe un Comité de Emergencia de la OMS que sigue la evolución del MERS, cuya última reunión fue en febrero, y por ahora no está programado ningún otro encuentro.

