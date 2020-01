Se rompe el diálogo entre el Gobierno y la COB

El diálogo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el cierre de la empresa Enatex, que dejó cerca de 1.000 trabajadores sin empleo, no tuvo ningún acuerdo entre las partes y terminó cerca de las 17:30 sin resultados.



"Hemos ratificado los términos de las tres propuestas que hicimos sobre el cierre de Enatex, que cerró por el déficit que genera esta empresa y no puede ser sostenida. Ante ello planteamos un servicio de carácter empresarial transitoria", dijo el ministro Juan Ramón Quintana al salir de la cita en el Ministerio de Educación.



"No hubo solución. No hubo alternativas. Lamentablemente no hay una propuesta sana y que garantice la estabilidad laboral. El Gobierno se aferra a defender el decreto 2765", explicó el ejecutivo de la COB, Guido Mitma.



Horas antes, los tres ministros del Gobierno dejaron en cuarto intermedio en sala a los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) que deciden si continúan con la reunión o la abandonan.



El encuentro COB - Gobierno, se tornó muy discutido. Las autoridades trataron de convencer a los sectores laborales, de suspender las medidas de presión que estaban realizando los obreros en todo el país.



Los trabajadores de Enatex podrían evaluar mañana un paro nacional de 72 horas convocado por la COB la semana anterior.