La aguja del Péndulo del Apocalipsis se adelantó dos minutos

La aguja del Péndulo del Apocalipsis, que simboliza la inminencia de un cataclismo planetario, fue adelantada dos minutos y ahora está a sólo tres minutos de la catastrófica medianoche, dijeron científicos internacionales el jueves.



El Boletín de los Científicos Atómicos, una asociación que cuenta con 18 premios Nobel entre sus miembros, considera "muy alta la posibilidad de que ocurra una catástrofe planetaria si no se toman medidas rápidamente" contra el cambio climático y la carrera armamentista nuclear que amenazan a la civilización.



El célebre péndulo (en inglés, The Doomsday Clock) fue creado en 1947 por esta asociación para simbolizar la inminencia de un cataclismo nuclear. El péndulo cambió 18 veces desde entonces, registrando variaciones extremas como cuando marcó dos minutos antes de la medianoche en 1953 y 17 minutos antes de la medianoche en 1991.



La última vez que se desplazó la aguja fue el 10 de enero de 2012, cuando avanzó un minuto y se colocó en las 11:55.



Mientras más cercana a la medianoche está su aguja, más se aproxima el apocalipsis de la civilización, según la metáfora utilizada por los científicos del Boletín, que cada año analizan las amenazas planetarias.



La última vez que estuvo a sólo tres minutos antes de la medianoche fue en 1983. Ese fue el año más helado de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.



"Hoy en día, el calentamiento global incontrolado y la carrera armamentista nuclear como resultado de la modernización de enormes arsenales, son amenazas extraordinarias e innegables para la supervivencia de la humanidad", estimó Kennette Benedict.



"Y los líderes mundiales no han actuado con la rapidez ni la apertura necesaria para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe", añadió, al justificar la decisión de acercar la aguja del péndulo a la temida medianoche.