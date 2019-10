Senador chileno advierte a Evo no jugar con fuego

El senador chileno, Baldo Petar Prokurica Prokurica, advirtió hoy al presidente Evo Morales que "no juegue con fuego", ya que "está abusando de la buena voluntad del pueblo chileno".



"Qué @evopueblo no juegue con fuego", indicó Prokurica en su tuit.



Así lo expresó en su cuenta de Twitter @baldoprokurica en respuesta a la comisión especial encabezada por el canciller David Choquehuanca a Arica y Antofagasta a verificar la atención a los transportistas bolivianos.



Por su parte, el titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Jorge Pizarro calificó como una “impertinencia” la visita del canciller boliviano, David Choquehuanca quien, cerca de 60 personas, recorre dos regiones de ese país sin coordinar dicho paso con autoridades chilenas.



El parlamentario insistió en que "no corresponde un tipo de visita de inspección como la han llamado, porque si las autoridades necesitan información sobre cómo operan los puertos la puede pedir, ellos cuentan con esa información, y saben que se opera con toda facilidad, no hay que olvidarse que en Arica el 80% de la carga que mueve el puerto es de origen boliviano”.



El senador aclaró que “no existe ningún reclamo reportado ni algún problema para operar, en específico hacia Bolivia. Por otro lado, no pueden reclamar que los puertos chilenos les exijan resguardo en materias de seguridad o medioambientales. Hay antepuertos establecidos y eso funciona en óptimas condiciones, sin discriminar”.



Agregó que luego de su paso “de seguro ellos dirán que los trataron mal acá en Chile, que no les dieron las facilidades, pero tampoco las pidieron. Esta es una impertinencia porque ellos (los bolivianos) saben que es inaceptable una vista de inspección".



Concluyó señalando que "creo que andan perdidos los colegas (legisladores) bolivianos, no sé a qué se refieren ni a quiénes quieren recurrir, mientras más hablan, más absurda y burda es la maniobra comunicacional. No saben a lo que vienen, pero no creo que haya que darle más importancia a este show comunicacional de Bolivia".