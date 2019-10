Evo dice que no permitirá republiquetas del 'narco'

El presidente Evo Morales afirmó que no permitirá la existencia de "republiquetas" (territorios sin control del Estado) en Bolivia, en referencia a los sectores donde narcotrafiacntes "anidan" para desarrollar su actividad ilícita.



"No puede haber una especie de republiquetas, donde compañeros sean utilizados para que pequeños grupos se beneficien de actividades ilícitas", señaló la máxima autoridad durante la entrega del Centro de Operaciones Antinarcóticos de Ichilo.



El mandatario aseguró que "no se va a permitir ahora (actividades del narcotráfico). Va a haber control de los propios comunarios frente a los movimientos de grupos sospechosos que vienen de otros lugares".



Morales valoró también el sacrificio de los uniformados que son parte de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), a tiempo de recordar la muerte de dos uniformados en una emboscada. "Es muy riesgoso donde hay monte, tierra virgen. Ser miembro de Umopar es muy riesgoso", dijo.



"Donde se presenten los narcotraficamntes, ahí esta el Estado; donde se trasladen los narcotraficantes, ahí está el Estado y nosotros no usamos políticamente la lucha contra el narcotráfico, como Estados Unidos", concluyó.