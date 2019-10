La muerte violenta ni se fijó que tenían 20 años

Federico. “Sí, yo lo maté”, dice Lucio Veizaga, pero nadie le cree. No le cree Juvencio, el padre del muerto, Federico Cardozo. No le cree María, la madre de Federico. No le cree ninguna de las primas y primos que escucharon la declaración de Lucio. “La jueza le dijo que tampoco le cree. Él no pudo hacerlo solo”, cuenta Juvencio.



No le creen porque Lucio es un anciano de 74 años y Federico iba a cumplir 21 años dentro de dos semanas. Una de las primas muestra en su celular el machetazo fatal que recibió Federico en la parte superior de la cabeza. “El forense dijo que eso lo mató”, cuenta su padre.



Pero el anciano supuestamente homicida no tiene marcas en los brazos, y Federico tiene varios cortes. El anciano no tiene golpes y los moretones en los antebrazos de Federico son incontables; tiene cortes en la cara y los dos labios convertidos en un colgajo.



Además, está el testimonio de algunos vecinos que por ahora no quieren dar la cara. “Tienen miedo”, dicen a coro las primas. “Las pandillas ya han matado a otros dos por ese lugar”. Juvencio dice que es la primera vez que un guaraní muere de esa forma en el barrio Villa Paraíso, donde viven 300 familias guaraníes.



Alejandro, amigo y colega de Federico, lo recuerda como alguien tranquilo. En el grupo de trabajo le decían ‘Mandío’, que significa ‘yuca’ en guaraní; en su casa le decían Johnny, y oficialmente, era Federico. Los últimos pasos del joven lo llevaron, supuestamente, hacia su casa después de salir de una fiesta en el barrio 10 de Mayo. Era la primera vez que se aventuraba por ese lugar, que está a unas quince cuadras de su casa.



Dice una de sus primas: “Vamos a aclararlo, porque es nuestra sangre la que derramaron. No debieron meterse con nosotros los guaraníes”.



Terror en Pedro Lorenzo

Melissa. Trabajaba y estudiaba Administración de Empresas. Era excelente alumna. Los fines de semana jugaba fútbol. Los domingos estaban dedicados a la iglesia. Era catequista. La última noche de su vida asistió a una reunión en la iglesia de Pedro Lorenzo. Chateó con su mamá, Shirley, que estaba en Santa Cruz. “Quedate nomás con mi hermano. Qué me puede pasar”.



Como dice la letra de su admirado Luis Fonsi, esas palabras quedaron colgadas en la luna. Fue sofocada y violada. Hay dos sospechosos detenidos. Queda un vacío en su cuarto, lleno de peluches, y su último mensaje en Facebook, a las 23:00: “Que tu felicidad dependa de Dios”