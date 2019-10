“A las autoridades no les interesa que estemos en norma”

_¿A raíz de qué nace esta organización?

Vimos la necesidad de esto porque varias veces hemos sido extorsionados para que cerremos nuestros negocios. Todos tratamos de tener los papeles en regla, pero es de conocimiento que en Santa Cruz un 80% de los locales está fuera de norma. Nos piden cosas imposibles de cumplir, hay que decir de manera honesta que una licencia de funcionamiento no vale el monto oficial. Si usted no pone por detrás o por debajo, no sale su permiso.



_También cuestionan el horario de cierre de los locales.

Es una ley que respetamos, pero nosotros queremos que la población sepa que somos el sector que más contribuye en la ciudad y por debajo estamos dando el tercer y el cuarto aguinaldo a ciertos funcionarios corruptos.



_¿De quiénes habla?

Hablo de algunos sectores de la Policía y de algunos malos funcionarios de la Alcaldía. No me pida nombres, porque quedamos sin trabajo o como el señor Jesús Cahuana.



_Usted dice que solo un 20% de los boliches está en regla, ¿no los coloca eso en una posición desventajosa para hacer reclamos?

Eso es un debate interesante, porque, aunque usted no me crea, a las autoridades municipales no les interesa que estemos en norma, porque si esto sucede no podrán extorsionarnos; ¿de dónde van a ‘morder’?, se les acaba la extorsión, la corrupción. Qué lindo sería que nos dejen estar en regla, pero ellos no lo permiten.



_Pero es tan corrupto el que cobra como el que paga...

Por la necesidad de trabajar tenemos que entrar en ese juego.



_¿Son las calles una opción para su protesta?

Ese será nuestro último recurso en caso de no ser escuchados. Hay trabajadoras sexuales que están dispuestas a marchar desnudas hasta las puertas de la Policía y de la Alcaldía