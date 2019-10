Murió Liber Forti, el tucumano que aprendió a leer en Tupiza

A los 95 años, murió en la ciudad de Cochabamba el dirigente anarquista e impulsor del teatro, Liber Forti. Nacido en Tucumán, Argentina, en 1919, Forti fue asesor cultural del movimiento sindical minero.



De acuerdo al Diccionario Cultural Boliviano del Museo del Aparapita, su primera relación con el teatro fue a los 12 años cuando se integró al grupo teatral de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA).



Vivió en Tupiza, Potosí, desde 1926, donde el 1ro. de mayo de 1946, fundó el Grupo de Teatro ‘Nuevos Horizontes’, cuyo trabajo, según define Lupe Cajías, "no fue sólo una experiencia cultural en aquel pueblo sorprendente. Fue toda la vida para toda una generación. /…/ Más allá de la formación de artistas, de guitarreros, aquel grupo significó una visión de vida, la visión anarquista".



Según el Diccionario citado, Forti desarrolló intensa actividad de apoyo sindical, ligándose a entidades como la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y a la Central Obrera Boliviana (COB).



¿Por qué se queda en Bolivia?, le preguntó Mónica Heinrich, a lo que respondió el autor: "Porque he aprendido a leer en Tupiza, porque a los 10 años y medio sentí esa cosa tan radiante que es el amor, me enamoré y nunca le dije nada. Yo no sé. /…/ El amor es un sentimiento y los sentimientos no se racionalizan. Todo lo que Bolivia tenga que ver en mi vida o lo que yo tenga que ver con Bolivia no tiene explicación". Radicaba en la ciudad de Cochabamba, donde dictaba talleres de teatro.