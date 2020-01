Prince pasó 154 horas sin dormir antes de fallecer

Prince estuvo despierto por "154 horas seguidas" a pesar de estar tomando medicamentos para el dolor, señalaron parientes a los detectives a cargo de la investigación.



Maurice Phillips, esposo de Tyka Nelson, hermana del cantante, relató durante el funeral cómo el cantante no había dormido por seis días y medio hasta que fue encontrado muerto en el ascensor de su casa.



"Trabajó por 154 horas seguidas. Justo el fin de semana pasado estuve con él. Era un buen cuñado", señaló.



Días antes de haber visitado el hospital de manera urgente por una sobredosis de Percocet para tratar dolores crónicos que lo tenían caminando con bastón, el cantante visitó una disquería de Minneapolis. Los empleados de la tienda señalaron que el cantante no se veía "en su mejor forma".



"Todos con los que conversé ese sábado me dijeron que se veía algo pálido y que no parecía estar en buena forma, como normalemente está" indicó Max Timander, trabajador de la disquería, a Press Association. "Parece que se veía como débil. Sé que recientemente se había mejorado de la gripe, supuestamente".



Según la disquera, los seis discos comprados por Prince durante su visita fueron "Talking Book" de Stevie Wonder, "The Time Has Come" de The Chambers Brothers, "Hejira" de Joni Mitchell, "Inspirational Gospel Classics" de Swan Silvertones, "The Best Of Missing Persons" y "Santana IV" de Santana.



Mientras se espera el análisis forense del cuerpo, la policía continúa investigando si existen otros factores en la muerte de The Artist.