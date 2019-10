Ramiro Téllez es el nuevo comandante de la Policía

Tras la posesión del nuevo Ministro de Gobierno, Carlos Romero, en reemplazo de Hugo Moldiz a consecuencia de la fuga del peruano Martín Belaunde, el presidente Evo Morales tomó juramento al mediodía de este martes al general Edgar Ramiro Téllez como el nuevo comandante de la Policía Nacional en lugar de Luis Cerruto.



El presidente Evo Morales recomendó al nuevo jefe policial encontrar a Martín Belaunde. "Tiene la obligación de dar con el paradero de este señor peruano", dijo Morales.



Morales afirmó que los policías que custodiaban a Belaunde recibían dinero del peruano y criticó duramente a la institución policial por la fuga. “Me acaban de informar que el grupo responsable de la seguridad del delincuente recibía dinero, no es posible que reciban plata del corrupto. ¿Están al servicio del corrupto o del Estado?”, cuestionó Morales.



El mandatario criticó la existencia de algunos grupos policiales que no obedecen al alto mando policial. “No es posible que hayan grupos de policías que no obedezcan al alto mando y no se tenga control. No es posible que se escape (Belaunde). En la reunión que vamos a tener vamos a enumerar cuánta gente se ha escapado”, dijo.



El nuevo comandante de la Policía Nacional destacó la gestión de Carlos Romero en su anterior mandato y manifestó que la institución verde olivo acompaña el denominado proceso de cambio.



"Los efectivos policiales que llevamos el uniforme debemos recordar el juramento de hacer cumplir las leyes con ética y responsabilidad", manifestó.



Téllez dijo que está consciente que es necesario fortalecer la administración de los recursos humanos de la Policía y admitió que el actual sistema ya está obsoleto.