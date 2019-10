¿Por qué nos 'salta' a veces un párpado?

A casi todos nos ha sucedido alguna vez. De repente, el párpado de un ojo empieza a saltar o palpitar. Es una sensación incómoda que intentamos frenar instintivamente poniéndonos los dedos sobre el ojo. No suele tardar mucho en desaparecer. Pero, ¿por qué sucede esto?



En un artículo publicado en la revista, "Tu Salud y Bienestar", Rubén Pascual, oftalmólogo del Hospital San Pedro, en Logroño-España afirma que estas contracciones involuntarias no son beneficiosas, pero tampoco suponen un peligro ni un daño para el ojo.



Cada contracción dura décimas de segundo, y se repiten rápidamente con una frecuencia de 1 a 4 por segundo. Es frecuente que durante temporadas nos ocurra varias veces, llegando a durar días o semanas y luego pase tiempo sin que volvamos a tener otro episodio.



Según el Dr Pascual, en términos técnicos hablaríamos de fasciculaciones del párpado o fasciculaciones del orbicular del párpado. Este tipo de fasciculaciones se consideran benignas y no requieren tratamiento.



¿Cuáles son las causas?



Por lo general, una de las causas más frecuentes de los latidos en los párpados, suele ser el cansancio, no solo visual, sino también el cansancio físico. Además de la fatiga, el estrés y el consumo excesivo de cafeína, lo cual son elementos que pueden contribuir a este problema, indica un artículo en el portal IMujer.



Otras contracciones más severas también son posibles, sobre todo en situaciones donde el párpado se cierra completamente. Estos serían una consecuencia directa de?? la irritación de la superficie del ojo, principalmente en la zona de la córnea o de las membranas que cubren los párpados.



Contrarrestarlo es muy simple



Existen una serie de medidas que se pueden tomar para evitar los latidos en los párpados:



-Descansar más si es que duermes poco. Lo ideal es que puedas dormir las 8 horas diarias recomendadas.



-Evitar la cafeína o al menos disminuir el consumo excesivo. Es decir, debes evitar tomar muchas tazas de café u otras bebidas que la contengan.Asimismo evita en lo posible las bebidas estimulantes



-Lubrica los ojos con gotas especiales para ello.



Si las palpitaciones duran más de una semana, si se hacen más frecuentes y se extienden a otras áreas del cuerpo, es necesario que acudas a un médico.