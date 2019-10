Perú apoya a Bolivia para que no continúe aislada

Perú apoya a que Bolivia no quede siempre aislada, según la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Ana María Sánchez. La declaración refuerza lo incorporado dentro de la declaración conjunta con Bolivia a la conclusión del primer Gabinete binacional.



“Es la posición que el Perú siempre ha tenido. Nosotros apoyamos que Bolivia no quede siempre en aislamiento”, indicó la autoridad a la conclusión del encuentro bilateral en Puno, de acuerdo a declaraciones recogidas por "El Comercio".



En la víspera el presidente Evo Morales agradeció a las autoridades y pueblo peruano por solidarizarse y respaldar a Bolivia en el tema marítimo con Chile, que por ahora se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



El pronunciamiento de ambos países fue visto poco claro por Chile, que a través de su Canciller, Heraldo Muñoz, dijo no entender algunos aspectos del documento que fue suscrito ayer por Ollanta Humala y Morales.



Uno de los último puntos del acta peruano-boliviana indica que: “El presidente del Perú expresó sus fervientes votos para que pueda alcanzar una solución satisfactoria a la referida situación de mediterraneidad”.



Mientras que el portavoz nacional de la causa, Carlos Mesa, confirmó a la radio estatal su participación en la Conferencia Interamericana de Abogados, que tendrá lugar durante la próxima semana en Lima, Perú, país que se considera estratégico en el diferendo.



El representante además anticipó viajes a Costa Rica, Panamá y Cuba, naciones en las que socializará el contenido del Libro del Mar y los argumentos expuestos por el país ante La Haya.



La declaración conjunta entre Perú y Bolivia: ,