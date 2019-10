¿Cuántos datos gasta una llamada por WhatsApp?

La llegada de las llamadas al WhatsApp se ha convertido pronto en una tendencia entre todos sus usuarios. Una vez instalado el servicio seguramente lo has probado con amigos y familiares.



Al igual que sucedió con los mensajes de texto, pareció que había llegado una nueva forma de abaratar las comunicaciones, ¿es así?



Tras la emoción del aterrizaje del nuevo servicio es importante analizar si hacer llamadas mediante WhatsApp y recibirlas (porque contestar también te cuesta el consumo de datos) terminará beneficiando a tu economía.



El sitio especializado en telefonía celular Móvil Zona realizó una prueba para ver cuántos datos de internet se gastan por tiempo de llamada. El resultado dio que 1 minuto de llamada por la aplicación consume 600 kilobytes (KB).



El blog Androide Libre, también dedicado a la telefonía móvil, hizo el cálculo revisando el consumo en los ajustes de red de la aplicación, y determinó que en una llamada de un minuto se consume entre 250 y 300 KB.



Si estamos conectados a una red Wi-Fi no hay problema, porque esto no provocará que se gasten los datos del celular, porque la aplicación gasta tanto como con en el envío de datos, como con la recepción.



Una hora de llamadas en WhatsApp nos llegaría a costar aproximadamente 36 Megabytes (MB), según el cálculo de Móvil Zona,

mientras que para el blog Androide Libre esto se reduciría a la mitad.



Lo cierto es que el consumo de datos es tanto para aquel que llama como para quien recibe la llamada, lo que los expertos consideran que obligará a WhatsApp a cambiar su estrategia, teniendo en cuenta que hay otros servicios similares, como Viber, que consumen menos.



Si quieres revisar realmente cuánto es tu gasto de datos por hacer y recibir llamadas ingresa en WhatsApp a Ajustes, luego ve a Info de Cuenta, y después a Uso de red, donde verás el consumo exacto de Bytes por usar este servicio.