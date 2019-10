Señalan sobreprecio en compra estatal de fideo

Un sobreprecio de aproximadamente 270.000 bolivianos denunció el senador de Unidad demócrata (UD), Arturo Murillo, en la compra de 10.869 bolsas de fideo, de 11 kilos cada una, realizada por el ministerio de Defensa.



Según el opositor, la bolsa de fideo, con las mismas características, tiene un precio de 78 bolivianos la unidad, con factura incluida; mientras que esa cartera de Estado adjudicó a una empresa en 100 bolivianos por cada una, lo que se considera una irregularidad.



Agregó que la "Fábrica de Molinos y Fideos Aurora" se presentó a la licitación con un precio de 76,50 bolivianos por bolsa, no logrando ganar el contrato, pese a tener un precio competitivo, distante a los 100 bolivianos que se pagó.



“Queremos pedirle al Ministro de Defensa que a la brevedad posible nos conteste la petición de informe escrito que le hemos enviado donde pedimos que nos aclare qué es lo que ha pasado con esta adjudicación", dijo el opositor en conferencia de prensa.



Advirtió que "alguien está haciendo negocios a nombre de él. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Ministerio de Defensa? De ser posible hacer caer esta licitación para que no exista ese sobreprecio porque no podemos los bolivianos tirar la plata porque es de todos”,enfatizó.