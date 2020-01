Extinguen incendio de buque cisterna en México

El incendio que se inició el sábado en un buque cisterna de Petróleos Mexicanos (Pemex) cargado con 167.000 barriles de combustible fue extinguido hoy, informaron fuentes de la empresa estatal, que también descartaron el riesgo de un derrame.



No obstante, miembros de distintas dependencias mexicanas mantienen un operativo especial en las costas del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, donde el buque "Burgos" se incendió después de sufrir una explosión en la mañana del sábado.



A siete millas náuticas (13 kilómetros) de las costas veracruzanas se encuentran tres lanchas y cinco remolcadores de la Administración Portuaria Integral de Veracruz y cuatro embarcaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México.



La Armada explicó, en un comunicado de prensa, que las ayudas proporcionadas son en apoyo a las medidas y acciones de prevención para la seguridad de la vida humana en el mar y el medio ambiente marino.



Los informes de Pemex señalan que no se ha reportado fuga de los 80.000 barriles de diésel y los 87.00 barriles de gasolina que transportaba el buque del puerto de Coatzacoalcos a la Terminal Marítima de Pemex en el puerto de Veracruz.



Pemex aclaró que las manchas grasosas que se aprecian en las aguas alrededor de la embarcación son producto de las espumas utilizadas para sofocar el incendio y se trata de "fluidos ligeros que se consumen".



Además explicó que el buque -de 25.400 toneladas de peso bruto, calado de 11 metros, eslora de 175 metros y una manga de 31- cuenta con doble casco que elimina el riesgo de un derrame.



Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarat) confirmó hoy que no hay lesionados o pérdida de vidas a causa del incendio en el buque.



La institución indicó en un boletín que inspectores de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente están trabajando en coordinación con autoridades de los tres órdenes del Gobierno para atender el incidente.



Añadió que "mantendrá un monitoreo permanente de este siniestro y dará prioridad a las medidas que eviten la contaminación al medio ambiente".



A su vez, la Administración Portuaria Integral de Veracruz descartó algún riesgo para la población por el incendio del buque de Pemex gracias a "una respuesta rápida y efectiva que desplegó en coordinación con la Capitanía del Puerto".



Fuentes de capitanía del puerto, Pemex y Protección Civil local informaron ayer que los 30 tripulantes del buque fueron desalojados sin lesiones.



"Burgos" es una de las naves de mayor antigüedad de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de Pemex-Refinación. El buque navega regularmente por las aguas del Golfo de México y opera con altas medidas de seguridad.

