FRO anticipa ventas por $us 1,5 millones

John Deere mueve su portafolio de maquinaria y anticipa éxitos en la segunda Feria del Repuesto Original (FRO). Nibol representante de la marca en Bolivia logró transar $us 1,5 millones antes de que comience la muestra este sábado en las instalaciones del km 10 de la avenida Cristo Redentor. Ayer vendió una cosechadora, tractores y varios repuestos.

El máximo ejecutivo de Nibol, Carlos Paz, indicó que la cita ferial causa expectativa debido a los descuentos del 40% en todos los repuestos de maquinaria, el 20% en servicios y en la venta de maquinaria con descuentos hasta el 30%.



Tractores con precios desde $us 30.000, cosechadoras de $us 500.000 con alta tecnología (AMS) han sido puestos a disposición de los hombres de campo con el objetivo de paliar la crisis que enfrenta el sector y que puedan acceder a créditos directos de la empresa o a través de entidades financieras.



De igual forma, ofertan maquinaria para el sector constructor. La firma ofrece equipos que cuentan con tecnología capaz de controlarlas a cualquier distancia. Es decir, los técnicos a través de un computador pueden hacer todo tipo de trabajos, lo que equivale a un ahorro en tiempo.



“Antes teníamos que desplazar personal al Salar de Uyuni para reparar equipos, hoy podemos controlarlo desde Santa Cruz. Todo está computarizado”, dijo Paz.



Clientes de todo el país

La FRO estima recibir 2.000 clientes de diversos sectores que llegarán de todo el país.



El gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), Reinaldo Díaz y el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Edilberto Osinaga destacaron la muestra ferial e indicaron que estarán presentes los productores del departamento de Santa Cruz