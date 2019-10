Los Simpsons cumple 25 años sin perder audiencia

Han corrido los Sanfermines, han tocado con Coldplay, y uno de sus protagonista, Homer, mostró su apoyo a Barack Obama en su carrera hacia la Casa Blanca. Mucho más que una serie animada, "Los Simpsons" llegan a los 25 años sin perder un ápice de su irreverencia.



Porque si algo ha distinguido en estos años a estos personajes amarillos es su atrevimiento, su sarcasmo y su falta de respeto a cualquier norma establecida. Y si no solo hay que recordar que Marge, la matriarca, fue portada de la revista Playboy en noviembre de 2009.



Nacieron en 1987 como unos pequeños episodios de uno a dos minutos dentro de "El show de Tracey Ullman" y durante dos años estos personajes creados por Matt Groening sorprendieron y deslumbraron a la audiencia con su poco convencional vida en Springfield.



Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie son los miembros de una familia media estadounidense que se ríe hasta de su sombra, aunque lo que más les gusta es reirse de los demás.



Unas historias que calaron rápidamente entre los espectadores, lo que llevó al desarrollo de su propia serie, que debutó en la Fox el 4 de enero de 1990.



Groening, el padre de Los Simpsons



Con un marcado matiz autobiográfico, como Groening ha reconocido en más de una ocasión. "He derrochado tanto tiempo en mi vida viendo la televisión que la única manera de justificarme era crear mi propia serie y convertir esa experiencia en documentación", recordaba hace unos años en el Mipcom.



Con su familia en la cabeza, Groening dio forma a estos personajes que han ido evolucionando con el paso de los años y no se han resistido a meterse con todo.



Hablaron de la "dictadura de Perón" en un episodio que no fue emitido en Argentina, y en Venezuela se prohibió su emisión en horario infantil matutino.



Porque pese a ser dibujos animados, nada más lejos de la realidad que tildar a esta serie de infantil. Si por algo se caracteriza es por romper moldes y ser un producto directamente destinado al público adulto pese a su apariencia inocente.



Típica familia de clase media



Desde sus caras dibujadas, critican duramente a la sociedad estadounidense y se comportan de forma grotesca: beben y eructan sin problema alguno, Homer babea por los donuts y la cerveza y no es precisamente un duro trabajador.



Lisa es egocéntrica, Marge está obsesionada por su cardada melena azul y Maggie no se quita el chupete pero dispara sin problemas.

Pero el gran protagonista de la serie es, sin dudas, el primogénito de la familia, Bart, que se ha convertido en un icono.



Respondón, mal estudiante y siempre dispuesto a meterse en líos, Bart es la pesadilla de los mayores y, sobre todo, de su padre.



Reconocimientos a la trayectoria



Unos personajes que ya han protagonizado 565 episodios y un largometraje y que han visto cómo sus historias han recibido más de un centenar de galardones, entre ellos 31 premios Emmy.



Hasta disponen de una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, y tal es su influencia que todo aquel que es importante en Estados Unidos ha aparecido en la serie.



Por ella han pasado personajes que hacían el papel de actores como Christina Ricci, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Michael Caine, Tom Cruise, Clint Eastwood, Anthony Hopkins, Glenn Close, Jim Carrey, Anne Hathaway o Tom Hanks, entre otros.



Y desde cantantes y músicos como Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Prince, Katy Perry y Lenny Kravitz, al astrofísico Stephen Hawking, al tenista Pete Sampras, al futbolista Ronaldo o al director de cine Quentin Tarantino.



Hasta el australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, protagonizó un capítulo, el número 500, en un ejemplo del seguimiento que los guionistas de la serie hacen de los acontecimientos políticos.



Con rumores periódicos sobre su cancelación debido a los altos sueldos de los actores que ponen voz a los personajes de "The Simpsons", de momento la continuidad de la serie está garantizada por una temporada más, que ya se está grabando.