Holanda quema 2 obras de un artista boliviano

Dos obras del artista boliviano Gastón Ugalde que estaban elaboradas con hojas de coca fueron incineradas por la Aduana de Holanda tras ser interceptadas cuando iban a entrar en ese país para formar parte de una exposición colectiva, según confirmó el autor.



"Estoy sorprendido por la noticia", declaró al periódico boliviano El Diario el artista, quien tiene previsto viajar en breve a ese país europeo para aclarar lo sucedido y reclamar una compensación por sus obras, que él valora en 15.000 y 30.000 dólares.



La hoja de coca tiene usos culturales y medicinales en Bolivia, donde su consumo está reconocido en la Constitución, pero la ONU la mantiene en la lista de sustancias controladas de la Convención Antidrogas de Viena (1961) debido a que la planta es el principal ingrediente para sintetizar su derivado ilegal, la cocaína.



Los cuadros fueron enviados a Holanda en diciembre pasado e iban a formar parte de una exposición colectiva que se inaugurará el próximo 9 de junio.



Al llegar a la Aduana holandesa, según el relato de Ugalde, los cuadros fueron retenidos porque estaban hechos con hojas de coca, material que emplea habitualmente en sus creaciones.



"Según me comentaron los responsables de la exposición, hace un par de meses los citaron a un juzgado debido al material utilizado en las obras como sustancia ilícita", dijo el artista al citado diario.



Ugalde explicó que los organizadores de la muestra apelaron a un tribunal que finalmente aceptó la devolución de los cuadros, pero cuando fueron a recuperarlos a un depósito aduanero, las obras no aparecieron, por lo que los funcionarios llegaron a la conclusión de que habían sido incinerados.



Lo ocurrido no es nuevo para el artista boliviano, quien ya vivió una situación similar hace años en Brasil.



"Esta no es la primera vez que me pasa (...). Una vez durante una primera bienal en Sao Paulo, varios artistas nacionales participamos con diferentes obras, pero no las registramos en la Aduana Nacional (...) Al retornar, la Aduana las secuestró, alegando que se trataba de casi 600 kilos de material ilícito (...). Todo se quedó incautado", refirió Ugalde.



El artista, que ahora se encuentra en Colombia, viajará a Holanda para aclarar lo sucedido y enviará dos obras a la exposición colectiva para reemplazar las que fueron destruidas, aunque no precisó si también estarán elaboradas con hojas de coca.



Bolivia es, junto a Colombia y Perú, uno de los tres principales productores mundiales de hoja de coca, que en el país se conoce como "hoja sagrada" por sus usos ancestrales.



Su consumo para combatir el mal de altura es la más conocida de sus aplicaciones, pero la hoja también se emplea en la industria alimenticia, cosmética e incluso hay artistas que como Gastón Ugalde la utilizan como material creativo.



El país andino logró en 2013 que la ONU aceptara el reingreso del país a la Convención sobre Estupefacientes de 1961 con una salvedad que avala el masticado de coca o "acullicu" en sectores campesinos e indígenas, vetado hasta entonces en ese documento.