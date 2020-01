Desarrolla tu talento y vencerás a los robots

A medida que nos adentramos en la denominada Cuarta Revolución Industrial, en la que los avances de la tecnología son cada vez más rápidos y profundos, las inquietudes se multiplican. ¿Acabarán los robots haciéndose con nuestros trabajos? ¿Cómo pueden prepararse los jóvenes para competir con éxito en el mercado laboral del futuro? ¿Cuáles serán los mejores trabajos? Preguntas como estas guiaron la conversación en Facebook Live que recientemente mantuvimos con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, una charla que te animamos a ver aquí.



El auge de la tecnología que ya estamos observando en nuestros días nos hace sentir tanta preocupación como esperanza. Es preocupante, sí, porque pone en riesgo algunos trabajos tradicionales que antes creíamos irreemplazables (hace no tanto nos parecería una idea loca pensar en un vehículo que se maneja de forma autónoma y esto es algo que ya es una realidad).

Ahora bien, veámoslo por el lado positivo: cada revolución industrial ha traído numerosas oportunidades, un sinfín de ocupaciones que desconocíamos y que nadie supo anticipar. La tecnología destruye empleos, pero también crea otros nuevos.



Si te asustan los robots, si temes que la automatización te deje sin trabajo en el futuro, no te quedes de brazos cruzados. Y no, por supuesto que no vamos a recomendarte que -como los luditas del siglo XIX- la emprendas a golpes con todo lo que te parezca tecnológico.



En realidad, nuestra recomendación es que te esfuerces en desarrollar al máximo tu talento, en mejorar y multiplicar tus habilidades. Así es como lograrás vencer a los robots. Al día de hoy, no podemos predecir cuáles serán los mejores trabajos del futuro, porque probablemente ni siquiera los han inventado todavía.



Sin embargo, sí sabemos con certeza que requerirán combinar las habilidades técnicas (especialmente las relacionadas con crear y manejar tecnología) con las competencias blandas. Cuestiones como la proactividad, el liderazgo, la capacidad para aprender o saber comunicar, eso que también denominamos habilidades socioemocionales, serán cruciales para todo aquel que quiera triunfar en el mercado laboral del futuro.



Pensemos, por ejemplo, en el sector servicios y, más concretamente, en una cocina. Si la funcion de un cocinero consiste en tareas sencillas como pelar y cortar papas, es más fácil que un robot acabe ocupando su lugar. Sin embargo, ¿no te parece muchísimo más difícil que un robot acabe reemplazando a un chef tan talentoso como el peruano Gastón Acurio? Si quieres profundizar más sobre estas reflexiones, no olvides ver el Facebook Live acerca del futuro del trabajo y, además, recuerda que en este mismo blog cuentas con numerosos puntos de vista acerca de este apasionante tema. ¿Y tú qué opinas? ¿Sientes más preocupación o más esperanza ante lo que se nos avecina?



“Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes”, vaticina Klaus Schwab, autor del libro La cuarta revolución industrial