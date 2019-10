Matan a tiros a un gorila para salvar a un niño

Un niño de cuatro años fue rescatado después de que cayera en el foso de un gorila en el zoológico de Cincinnati, en Estados Unidos. El pequeño se acercó hacia la verja que delimitaba el recinto y cayó de una altura de cinco metros. El gorila Harambe, un macho que pesaba casi 200 kilos, cogió al niño de una pierna y lo arrastró por el agua.



A pesar de que el simio no hizo ningún amago de atacar al infante, su madre observaba con horror lo que estaba sucediendo y los demás niños gritaban.



Harambe había arrastrado al niño alrededor del foso y lo subió a una escalera durante 10 minutos, mientras el equipo de respuesta a animales peligrosos del zoológico decidía ansiosamente qué acciones tomar, señala CNN en español.



"El pequeño estaba diciendo que quería entrar al agua y su mamá le repetía "no, no lo harás, no, no lo harás"…. Y no sé si fueron los gritos o si el gorila pensó que la multitud al borde de la jaula iba a entrar también, pero se llevó al niño lejos del grupo", dijo Kimberly Ann Perkins O"Connor, testigo del incidente.



Finalmente, el equipo a cargo de animales peligrosos del zoológico disparó y mató al animal ante la peligrosidad de la situación.



“La decisión no se ha tomado a la ligera. Los gorilas de tierras bajas son animales en peligro de extinción, y no hay muchos de ellos en cautividad”, argumentó el director del zoológico, Thane Maynard.



“El equipo ha hecho un buen trabajo, han tomado una decisión difícil, pero una decisión correcta, porque le han salvado la vida al pequeño”, justificó. El niño se encuentra en el hospital con heridas graves, pero está fuera de peligro.