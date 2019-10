Twitter confirma a Jack Dorsey como su nuevo director general

Twitter terminó el lunes la búsqueda de un nuevo director ejecutivo cuando devolvió a su cofundador Jack Dorsey las riendas de la red social con la misión de conseguir millones de usuarios más.



Twitter informó además que Dorsey, de 38 años, también seguirá siendo director ejecutivo de la sociedad de pagos móviles Square, que fundó, lo que lo pone al mando de dos gigantes tecnológicos de Silicon Valley.



"Nuestro trabajo es que Twitter sea fácil de entender para cualquier persona en el mundo y volverlo más útil para quienes que ya lo usan a diario", tuiteó Dorsey en la mañana del lunes.



Dorsey dirigió Twitter entre 2007 y 2008 y fue su jefe ejecutivo interino tras la renuncia de Dick Costolo en junio.



La plataforma de mensajería aún no da beneficios y lucha por expandir su base de usuarios por encima de las 300 millones de personas.



"Actualmente no hay planes de dar a Dorsey una compensación directa por su cargo como director ejecutivo", informó Twitter en el documento donde presentó a su nuevo CEO a la Comisión de Bolsa y Valores este lunes.



La inusualmente larga búsqueda de un nuevo CEO tenía preocupados a los inversores y los analistas por el futuro de la compañía, que no ha logrado tener el crecimiento que muchos anticipaban cuando entró a la bolsa en 2013.



Como muchas otras celebridades de Silicon Valley, desde Mark Zuckerberg a Bill Gates, Dorsey abandonó la universidad (dos veces) en su natal Missouri y en Nueva York.



Se dice que desarrolló el software de Twitter en dos semanas tras aprender de manera autodidacta a codificar.