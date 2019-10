Temblores siguen a sismo de seis grados en Chile

Al menos ocho temblores estremecieron durante la noche del domingo y madrugada de este lunes las regiones de Coquimbo y Atacama, en el norte e Chile, sacudidas un poco antes por un sismo de seis grados de magnitud que abarcó también la región de Valparaíso, en el centro del país.



Según informaron hoy las autoridades, los sismos no han causado víctimas o daños de consideración en las regiones afectadas, pero sí preocupación en la población, dado que los epicentros se han localizado muy cerca, a dos o tres kilómetros de La Serena, la capital de Coquimbo.



Según los expertos, las replicas a un sismo de alta magnitud, como fue el ocurrido a las 20:10 horas del domingo (hora local), son habituales y la primera de ellas ocurrió dieciséis minutos después y alcanzó una magnitud de 3,4 grados.



Luego hubo dos temblores de 3,1 grados, a las 20:43 y 21:00 horas (hora local) y otro de 3,3 grados a las 21:54 horas y uno de 4,3 grados a las 23:42 horas, con su epicentro a siete kilómetros al norte de La Serena y a unos 470 de Santiago.



A las 01:13 horas de este lunes, hubo un temblor de 3,7 grados y a las 02:13 (hora local), un sismo de 5,2 grados sacudió las regiones de Coquimbo y Atacama, con su epicentro a dos kilómetros de La Serena e hipocentro a 44,7 kilómetros de profundidad.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el hipocentro a 44 kilómetros bajo la superficie y determinó su magnitud en 4,8 grados Richter.



Mientras, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) indicó que fue percibido con intensidades de cuatro o tres grados de la escala internacional de Mercalli en varias localidades de Atacama, incluida Copiapó, la capital regional.



En Coquimbo, la intensidad fue de cuatro grados en el puerto del mismo nombre, en Andacollo, La Higuera y La Serena, añadió la Onemi.

"No se reportan daños a personas, alteración de servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", puntualizó la Onemi.



A las 04:38 horas (hora local), otro temblor, de 3,2 grados de magnitud sacudió la zona, con su epicentro a tres kilómetros al norte de La Serena.



En todos los casos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), indicó que las características de los sismos no han reunido las condiciones suficientes para generar un tsunami en las costas de Chile.



A las 07:01 horas (hora local), un temblor de 4,2 grados fue percibido en Arica, en el extremo norte de Chile, a 2.050 kilómetros de Santiago, con su epicentro en el mar, a 53 kilómetros al oeste de Tacna, en el sur de Perú. El USGS estadounidense calculó su magnitud en 4,9 grados Richter.